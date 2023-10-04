نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح عبد الله عن معارضته دخول ابنته التمثيل: "رفضت بسبب صعوبة المهنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان صلاح عبد الله، برفقة بناته ضيوفا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمها الإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

وتحدث عن فكرة دخول ابنته الكبري، الإعلامية دنيا صلاح عبد الله، مجال التمثيل، مؤكدا إنه يعارض هذه المهنة بسبب صعوبتها وليس اعتراضا عليها في حد ذاتها

وأضاف صلاح عبد الله: "فيه ناس بيزعلوا مني، لكن المهنة صعبة جدا، بشوف زميلاتى بيتعبوا جدا، كأب أشفقت على بناتى من هذا التعب وليس اعتراضا على مهنة التمثيل".

وتابع: "دنيا أكثر واحدة من بناتي حضرت معايا في المسرح وهي صغيرة، وفي الأول إتحايلت عليا ودخلت تحيي الجمهور في آخر المسرحية، والجمهور حس إنها بنتي وحياها".

صلاح عبد الله: مش عايز بنتي تتعود على التمثيل

وأضاف: "بعدها قلت خلاص وكنت مش عايزها تتعود على كده، فدخلت مع أحمد آدم وطلبت منه بلاش يدخلها مرة ثانية، وصابرين وحسن الأسمر رقصوها على المسرح في حمري جمري".

صلاح عبد الله: رفضت دخول بنتي التمثيل بسبب صعوبة المهنة

وعن سبب رفض دخول ابنته التمثيل قال صلاح عبد الله: "أنا بحب الوسط الفني وزميلاتي جدا، وحاولت أقاوم حبها للتمثيل بسبب صعوبة مهنتنا، إحنا الشغل عندنا أحيانا 14 و20 ساعة، وشغل بالليل وسفر، وكأب أشفقت عليها من هذا التعب، إنما مش اعتراضا على التمثيل".

وقالت دنيا: "أنا بدأت صحفية ثم مراسلة ثم فى التليفزيون وبعدها الراديو". وأضافت: "بدأت ممثلة وعشت سحر المسرح مع أبى".

أما شروق صلاح عبد الله فقالت إنها تعمل مدرسة فى إحدى مدارس اللغات، كما أنها لا تحب الأضواء وليس لديها الجرأة للظهور أمام الجمهور على عكس أختها دنيا، كما أنها متزوجة وعندها طفل اسمه مراد". وأكدت أن أهم ما يميز أبيها طيبة قلبه.

وعن ابنته الصغري "جنا" قالت، إنها تستعد للالتحاق بالجامعة وترغب فى دراسة "البيزنس"، كما أنها تحب الرسم والغناء، وأبوها بالنسبة لها المثل الأعلى.