رامي صبري يفوز بجائزة أفضل مطرب لعام 2023 من مهرجان العراق الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان رامي صبري عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو له من تكريمه من مهرجان العراق الدولي.

وعلق على الفيديو قائلًا: "من العراق الحبيب جائزة أفضل مطرب لسنة 2023 لمهرجان العراق الدولي، ألف شكر للجمهور المصري والعربي وشكر خاص جدًا للفنانة الصديقة شذا حسون".

منشور رامي صبري

ما هي آخر أعمال الفنان رامي صبري ؟

طرح النجم رامي صبري ثاني أغنيات صيف 2023 بعنوان «كعبك علي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون و900 ألف مشاهدة، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

وتقول كلمات أغنية «كعبك علي»:-

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى

سألونى حبيبى ياما سألونى

فى أحلى مِنك ف عيونى؟

أنا قُلت لا لا لا لا طبعا ً مفيش أحلى

مالقتش ف الدنيا حد ف جمالك ده

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

انت كعبك علي جامِد وأكدتلي

حظى جه من السما يوم ما قربتلي

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

من يومى ب أحِبك من يومى

وأنت اللى بِتحليلى يومى

فى حد وإنت معاه تنسىّ الحياه وياه

قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

إنت كعبك علي جامد وأكدتلي

حظي جه من السما يوم قربتلى

والجدير بالذكر أن الفنان رامى صبرى، طرح أول أغاني الصيف والتي تحمل اسم «ملك الفرفشة»، وذلك عبر قناته الخاصة على «اليوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحات كبيرة وتخطت حاجز الـ 2 مليون و500 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع أحمد خليل وكريم شيندى.

نجاح أغنية "يمكن خير"

يظل الفنان رامي صبري محافظًا على الصدارة بأغنية "يمكن خير" فقد تخطت مشاهدات الأغنية الـ 70 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك بعد طرحها منذ نحو 8 مليون مشاهدة.

وأغنية "يمكن خير" من كلمات أحمد على موسى ومن ألحان رامي صبري وتوزيع وميكس ماستر طارق توكل.

كلمات أغنية "يمكن خير"

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب

إيه إيه هيفيد

على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني وماشي ماشي بعيد

يمكن خير

ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام

هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش

خلص الكلام

ولا وقته اننا نتحاسب

يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان

انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك

موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه.