انت الان تتابع خبر "قررت اعتزال السينما" الهام شاهين تهز الوسط الفني بهذا القرار والكارثة بعد ان افصحت عن الاسباب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت النجمة إلهام شاهين عن مفاجأة تتعلق بمسيرتها الفنية في السينما المصرية، مؤكدة أنها قررت اعتزال العمل السينمائي بمجرد تقديم الفيلم رقم 100 بمسيرتها، ولم تعلن هذا القرار على الجمهور، وتحدثت إلهام عن مشوارها الفني في ندوة تكريمها بمناسبة اختيارها رئيس شرف الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

في حضور جماهيري وسينمائي وإعلامي كبير أقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أولى ندواته وهي ندوة تكريم للنجمة إلهام شاهين نجمة الدورة ال ٣٩،

والندوة عقدت بحضور النجوم محمود حميدة ونرمين الفقي وخالد زكي وسلوى محمد علي وشرين ومنال سلامة والسيناريست محمد الباسوسي والمخرجون عمر عبدالعزيز وهاني لاشين وعلي بدرخان، والإعلاميات هالة سرحان وسهير شلبي ودلال الشاطر والناقد طارق الشناوي، وأدارها الناقد أشرف غريب صاحب كتاب "خلطة إلهام ".

الأمير أباظة: إلهام شاهين واحدة من أهم صناع السينما

بدأت الندوة بفيلم تسجيلي عن مشوار إلهام شاهين السينمائي بعدها تحدث الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي عن سر اختياره للنجمة إلهام شاهين لتحمل الدورة ال٣٩ اسمها قائلاً: إلهام شاهين واحدة من أهم صناع السينما وليست ممثلة فقط واستطاعت أن تحفر اسمها بحروف من ذهب ونفخر بتاريخها وكل فلوس كسبتها من السينما وضعتها في السينما، وليس من الغريب أن نختارها لتحمل الدورة ال٣٩ من عمر مهرجان الإسكندرية اسمها.

إلهام شاهين: حلمت بتقديم 100 فيلم

من جانبها عبرت إلهام شاهين عن سعادتها باختيار مهرجان الإسكندرية لها وإطلاق اسمها على دورة من دوراته، معتبرة ذلك تتويجاً لمشوار فني طويل امتد ٤٢عاماً قدمت خلاله ١٠١فيلم وعشرات الشخصيات المتنوعة بين المعاقة ذهنياً والوزيرة والفتاة الرومانسية وعضو مجلس الشعب وصولاً لمريضة الزهايمر في التليفزيون وغيرها من الأدوار، لذلك قلت:" أنا هبطل سينما، بدون ما أعلن قرار اعتزالي للجمهور".

مشيرة إلى أنها خلال مشوارها الفني تعاونت مع أساتذة كبار تعلمت منهم سواء مخرجين أو مؤلفين أو نجوم بداية من فيلم "أمهات في المنفى" أول أعمالها.

إلهام شاهين تكشف كواليس أول لقاء مع فاتن حمامة

وتحدثت شاهين خلال الندوة عن لقائها الأول بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في أحد الحفلات والتي أعطتها نصيحة لا تنساها وهي أنها تبتعد عن تقليدها وأن تكون لها شخصيتها المستقلة، خاصة أن الشبه بينهما كبير وكانوا يطلقون عليها في بدايتها شبيهة فاتن حمامة "

كما تحدثت إلهام شاهين عن أحدث أعمالها وهو مسلسل "الفريدو" وتجسيدها لشخصية مريضة الزهايمر، مشيرة إلى أنها قابلت نماذج كثيرة في الحياة تعاني من هذا المرض وأنها تخاف كثيراً، من إصابتها بهذا المرض.

إلهام شاهين: نواجه مصاعب عديدة في العمل الفني

وأشارت إلهام إلى أن الفنان يتعرض لمخاطر كثيرة أثناء عمله وروت أمثلة لذلك من خلال تعرضها لحوادث أثناء تصوير أعمالها منها تعرضها للحرق والسقوط من الدور ال١٣.

أزمات النقاد مع نجوم الفن "قديمة"

وتحدثت إلهام شاهين عن مشاكل النقد مع الفنانين موضحة: "دى مشاكل قديمة جداً وليست الآن فقط، فأتذكر زمان كان هناك ناقد كبير لا يحبني أبداً وعندما علم أنني سأشارك في مسلسل "ليالي الحلمية"، قام بتحضير مقال لينشر يوم 3 رمضان، ولكن دوري كان سيبدأ من الحلقة الرابعة وبالفعل نشر المقال وكتب إلهام شاهين أسوأ ما في المسلسل بأدائها البارد، فهذا بالنسبة لي كان كوميدي".

وروت إلهام شاهين خلال الندوة، قصة معجب كان سيودي بحياتها حيث قالت: "عندما كنت أعرض مسرحية "بهلول في اسطنبول"، كان هناك معجب يحضر يومياً، وفي يوم قرر أن يمشي ورائي بالسيارة وبالفعل بدأ في محاولة أن يجعلني أقف وأنا على كوبري أكتوبر وكنت سأقع من فوقه لولا ستر الله، وشعرت بالرعب في تلك اللحظات، حتي وصلت لمصر الجديدة منطقتي ووقفت بالسيارة فهو أعتقد أنني سأركب بجواره ولكنه فوجئ أنني أخذت "كوريك" السيارة وكسرت له الزجاج الأمامي.