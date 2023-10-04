"قولي متى" لـ سعد لمجرد تحطم الرقم القياسي وتحافظ على مكانتها لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - حافظت أغنية "قولي متى" للعالمي سعد لمجرد والنجمة الهندية شريا غوشال على مكانتها ضمن قائمة الأغنيات الأكثر انتشارًا عالميًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، من رغم من طرحها منذ شهرين.

واحتلت الاغنية المرتبة 16 على صعيد العالم على موقع اليوتيوب.

كما تخطت الأغنية حاجز ١٦٠ مليون مشاهدة، كما وحقق أكثر من ٢،٥ مليون اعجاب على اليوتيوب.

ديو أغنية "قولي متى" بجزءه العربي من كلمات محمد المغربي والحان مهدي مزين.

آخر أعمال سعد لمجرد



والجدير بالذكر آخر أعمال سعد لمجرد أغنية نور الصبح، التي تصدرت الترند لهذا السبب،

تفاصيل اغنية" أش أخبارك"

وأغنية "أش أخبارك" من كلمات وألحان وتوزيع وميكس ماستر صديق سعد لمجرد المقرب جلال الحمداوي، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور.

