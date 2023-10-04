على الهواء.. ابنة صلاح عبد الله تصف والدها بهذه الكلمات فماذا قالت؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان الكبير صلاح عبد الله وبناته ضيوفا على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه لإعلامية إسعاد يونس عبر شاشة DMC.

وتحدثت دنيا صلاح عبد الله عن والدها قائلة: إنه بالنسبة لها يساوي الدنيا كلها، وصعب وصفه بكلمة واحدة وممكن وصفه بالطيبة والأخلاق وكلمات كثيرة جدًا.

وأضافت، أن والدها صلاح عبدالله أقرب صديق لها، كما أضافت "شروق" ابنة الفنان صلاح عبد الله أن أكثر كلمة توصف ولدها هي الطيبة.

مسلسل سفاح الجيزة

ومن ناحية اخري، شارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في مسلسل “سفاح الجيزة” والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

ينتمي مسلسل سفاح الجيزة لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات، وتدور أحداث المسلسل حول أحمد فهمي الذي يجسد خلال الأحداث شخصية "قذافى فراج" سفاح الجيزة الحقيقي، الذي ارتكب 4 جرائم قتل بشعة بشكل درامي، خلال عامي 2015 و2017، وأيضًا ارتكب العديد من الجرائم الأخرى ومن بينها النصب، ثم تسببت صدفة في فضح جرائمه لينتهي به الحال أمام حبل المشنقة مواجهًا حكمًا بالإعدام.

ويعرض المسلسل أيضًا تفاصيل حياة القاتل وطرقه في ارتكاب جرائمه وكيف استطاع التخفي واستدراج ضحاياه، وكان السفاح الحقيقي على قدر من البشاعة مع ضحاياه حيث كان الغدر هو سلاحه الدائم، قذافي فراج هو السفاح الحقيقي ارتكب عدد كبير من جرائم القتل بالإضافة إلى النصب والسرقة

ابطال مسلسل سفاح الجيزة

يشارك في بطولة مسلسل "سفاح الجيزة" نخبة من نجوم الفن منهم: أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي وغيرهم، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري