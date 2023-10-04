الخميس.. ويجز والصواريخ يحييان حفل غنائي في لندن

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفل غنائي، من المقرر إقامته يوم الخميس الجاري، في دولة لندن، بتعاون مع الثنائي الشعبي الصواريخ، والمغنية نهال، وذلك ضمن جولة عالمية التي يقوم بها ويجز في عدد من الولايات بأمريكا وأوروبا.

ويقدم ويجز مجموعة من أغانيه المميزة الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "الدنيا ايه، البخت، حلوة منك، كيفي كده، دورك جي، واحد وعشرين، بعودي يا بلادي".

أغنية حلوة منك

ويذكر ان طرح المطرب ويجز أغنية "حلوة منك" وهى الأغنية الرسمية لفيلم الدراما والكوميديا السوداء «ڤوى ڤوى ڤوى»، وهي من إخراج عمر هلال.

فيلم "فوي فوي فوي"

يُصنف الفيلم كدراما كوميديا سوداء، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث يحكى قصة شخص يدعي «حسن» ويعمل حارس الأمن، ويعيش حسن حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، في هذه الرحلة، يلتقي العديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

ويشارك فى بطولة فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، نخبة من النجوم الفن منهم: محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال.