عبد العزيز مخيون يروج لدوره في مسلسل "بطن الحوت"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان عبد العزيز مخيون، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" البوستر الدعائي الخاص به في مسلسل "بطن الحوت" وعلق عليه قائلًا: "بطن الحوت قريبًا".

منشور عبد العزيز مخيون

ما هي تفاصيل مسلسل "بطن الحوت" ؟

تدور أحداث مسلسل بطن الحوت فى 15 حلقة، ويعتبر المسلسل معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل ويدور حول صانع فخار (محمد فراج) يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، فيجد نفسه في حالة من التشدد تصل به للتطرف الديني وإدارة امبراطورية تجارة مخدرات.

بوستر مسلسل بطن الحوت

مسلسل «بطن الحوت» من بطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، تامر حبيب، زينب غريب، حسن أبو الروس، عصام عمر، أحمد فهمي، ترنيم هاني، سارو شديد وغيرهم، من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد بركات.

ما هي آخر أعمال الفنان عبد العزيز مخيون ؟

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنان عبد العزيز مخيون هو مسلسل "سوق الكانتو" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وكان المسلسل من بطولة الفنان امير كرارة والفنانة مي عز الدين والفنان عبد العزيز مخيون ونخبة أخري من النجوم، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج سينرجي.

الجدير بالذكر أن مسلسل سوق الكانتو تدور أحداثه في عام 1920 داخل سوق بوسط القاهرة، عن شاب يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.