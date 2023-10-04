"تابو" تعبر عن سعادتها بتعاونها القادم مع المخرج "فيشال بهرادواج"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت نجمة بوليوود القديرة تابو، عن سعادتها البالغة بتعاون جديد سيجمعها مع المخرج المخضرم فيشال بهرادواج في فيلم قادم.



ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، العمل الذي سيتعاون به الثنائي، هو فيلم من إنتاج شبكة نتفليكس، سيطرح بعنوان Khufiya.



وتحدد حسب الموقع الهندي الناطق بالإنجليزي يوم 5 أكتوبر الجاري موعدًا رسميًا لطرح الفيلم عبر شبكة البث الرقمي.

تابو



جديد أخبار سينما بوليوود



وكان قد نجح فيلم Jawan الجديد للنجم شاه روخ خان، في أن يصبح الفيلم الهندي الأعلى تحقيقًا للإيرادات عبر تاريخ بوليوود، بعد ما حققه من إقبال جماهيري ساحق.



الفيلم الجديد، تجاوزت إيراداته، إيرادات الفيلم الجديد الذي طرح بعنوان Gadar 2 للممثل الهندي الشهير صني ديول، والذي تربع على قمة إيرادات شباك التذاكر الهندي حتى 27 من سبتمبر الماضي.



إقبال كبير



وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



وبحسب ما ذكر موقع إنديا توداي، كان هناك إقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.

