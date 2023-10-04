تسريب فكرة فيلم Dunki المنتظر للنجم شاه روخ خان

القاهرة - محمد ابراهيم - الملايين من عشاق ملك بوليوود شاه روخ خان، يتطلعون لطرح فيلمه القادم Dunki، الذي سيقدم قصة ملحمية تعادل في ثقلها قصص أفلام مثل PK لعامر خان.

هذا الفيلم، كشفت تسريبات عن إنه من المحتمل أن يناقش أزمة هجرة المواطنين من الهند إلى كندا، في إطار درامي واقعي مميز.

وحتى الآن استقر صناع الفيلم على طرحه في موسم احتفالات الكريسماس، بتاريخ 22 ديسمبر، وسيكون من بطولة تابسي بانو.

Dunki

Tiger vs Pathaan

وكانت قد كشفت مصادر مطلعة من داخل بوليوود عن مفاجأة، بانطلاق العمل على فيلم جديد يشهد مواجهة بين نجمي بوليوود شاه روخ خان وسلمان خان.

ووفق موقع "إنديا توداي"، انطلق العمل على فيلم بعنوان Tiger vs Pathaan يظهر خلاله شاه روخ خان في شخصية فيلم باثان، في مواجهة سلمان خان مجسدًا لشخصية "تايجر".

والفيلم ينطلق تصوير مشاهده رسميًا في مارس عام 2024 المقبل، مع تحديد موعد طرحه في السينما في وقت لاحق.

Jawan

وكان قد أعلن مشاركين في صناعة فيلم JAWAN الجديد للنجم شاه روخ خان، أن عدد من مخرجي مشاهد الحركة من افلام شهيرة مثل Avengers و Inception، انضمو لاخراج مشاهد الحركة في الفيلم الجديد المرتقب لملك بوليوود.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، حتى الآن يضم فيلم JAWAN نحو 6 خبراء في مشاهد الحركة، يدعمون عمليات التصوير والإنتاج بخبراتهم بالعمل داخل وخارج بوليوود.