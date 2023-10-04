طرح الإعلان الترويجي لفيلم جوليا روبرتس الجديد Leave the World Behind

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود النجمة الكبيرة جوليا روبرتس للسينما من جديد، عبر عمل سينما قادم ها سيكون من أعمال نتفليكس الدرمية المرتقبة.

الفيلم الجديد نقلت صحيفة ديلي ميل، إعلانه الترويجي، ويطرح بعنوان Leave the World Behind، ويضم بين أبطاله تشكيلة مميزة من النجوم.

تفاصيل عن الفيلم

وتجسد جوليا روبرتس في هذا الفيلم الجديد دور زوجة للنجم ايثن هانت، هم معا يعلمون بوقوع كارثة عالمية أثناء قضائهما لعطلة، هذه الكارثة في مستوى انتشار جائحة كورونا.

الفيلم ستدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، وسيتم عرضه عبر منصة نتفليكس خلال الأسابيع القليلة القادمة.

فرصة ضائعة

و كان من المفترض أن يكون للنجمة الكبيرة جوليا روبيرتس ظهور كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم مهمة مستحيلة 7 إلى جانب النجم توم كروز.

ووفق صحيفة ديلي ميل، ظهور جوليا روبرتس كان من المفترض أن يكون في مرحلة سنية مبكرة لها، حيث تظهر بالفيلم في فترة شبابها بعد استخدام تقنية VFX لتصغير السن بالذكاء الاصطناعي وهي التقنية نفسها التي اعتمد عليها صناع فيلم "إنديانا جونز" 5 بإظهار هاريسون فورد في بعض المشاهد بفترة الشباب.

وأوضحت الصحيفة أن صناع الفيلم تراجعوا عن القيام بذلك بسبب ارتفاع تكلفة استخدام هذه التقنية، وما كان سيتسبب في أزمة انتاج تحول دون ذلك.