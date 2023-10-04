رغم انطلاق الحملة الترويجية.. موعد طرح Tiger 3 لا يزال معلقًا

القاهرة - محمد ابراهيم - رغم تسريبات الخبراء حول موعد الطرح، إلا أن فيلم Tiger 3 المنتظر للنجم الكبير سلمان خان، حتى الآن لم يتحدد موعد نهائي لعرضه.

ويقول موقع إنديا توداي، نه سبق وأن تقرر عرض الفيلم ضمن موسم احتفالات ديوالي في الهند، ولكن إعلان ترويجي جديد، لم يذكر الموعد المذكور، واكتفى بقول "قريبًا".

Tiger 3

مواجهة مرتقبة؟

كشفت مصادر مطلعة من داخل بوليوود عن مفاجأة، بإنطلاق العمل على فيلم جديد يشهد مواجهة بين نجمي بوليوود شاه روخ خان وسلمان خان.

ووفق موقع "إنديا توداي"، إنطلق العمل على فيلم بعنوان Tiger vs Pathaan يظهر خلاله شاه روخ خان في شخصية فيلم باثان، في مواجهة سلمان خان مجسدا لشخصية "تايجر".

والفيلم ينطلق تصوير مشاهده رسميًا في مارس عام 2024 المقبل، مع تحديد موعد طرحه في السينما في وقت لاحق.

طاقم عمل مميز

وكان قد انضم لفريق عمل فيلم سلمان خان المنتظر Tiger 3 أحد المساهمين في صناعة فيلم Avengers: Endgame، منسق مشاهد الحركة "كريس بارنز".

وذلك حسب ما أفاد موقع "انديا توداي"، لذي ذكر أن بارنز سيكون له دور كبير في تنسيق مشاهد الأكشن في الفيلم الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.