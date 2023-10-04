انت الان تتابع خبر سحر باريس: منى زكي تتألق كعارضة أزياء في أسبوع الموضة، إطلالة مذهلة ومفعمة بالحيوية تأسر الأنظار! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يتابع الكثير خلال هذه الفترة أسابيع الموضة العالمية لربيع وصيف 2024، ليطلعون على كل ما هو جديد ومختلف في عالم الموضة سواء من إكسسوارات أو مكياج أو حتى تسريحات الشعر، ولعل أحدث أسابيع هو أسبوع الموضة بباريس بمشاركة نجوم الفن فى العالم، وكانت ضمن المشاركات الفنانة منى زكي .

منى زكي عارضة أزياء فى أسبوع الموضة

وشارك فى أسبوع الموضة العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مثل "ديور" التي كشفت عن أبرز اتجاهاتها مثل التنورة "بليسيه" والبلوزة "ون شولدر"، وجاكيت أسود جلد وغيرها من الاتجاهات المتوقع انتشارها.

وكشفت أيضاً العلامة التجارية " ريك أوينز" عن أبرز اتجاهات الملابس الرجالى المتوقع انتشارها بربيع وصيف 2024، حيث الجواكيت الجلد ذات الأكمام المتدلية، والبنطلونات الجلد التي تصل لمحيط الخصر.

ومن ناحية أخرى، عرضت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، أبرز اتجاهات تصميماتها بأسبوع الموضة بباريس والتي كانت الفساتين والملابس المحبوكة فساتين التول وسيطر على المجموعة ألوان الباستيل الباهتة وبدل نسائية مكونة من جاكيت وشورت.

وعرضت العلامة التجارية، " " The Row ، أبرز اتجاهاتها أيضاً لربيع وصيف 2024، والتي منها المعطف الأبيض والأحذية الشبكية وغيرها.

منى زكي تتألق فى أسبوع الموضة فى باريس

ومنذ ساعات تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى، مجموعة من الصور المتلقطة للنجمة منى زكى خلال مشاركتها بعرض علامة تجارية فرنسية الذى أقيم بساحة برج إيفل بفرنسا، كعارضة أزياء لأول مرة في تاريخها الفني، حيث كانت ترتدى فستان أحمر بأكمام وقصير من الأمام وطويل من الخلف، وأكملت إطلالتها بحذاء فضى وتركت شعرها فضفاضا على ظهرها، وارتدت أقراط حمراء لتتوافق مع لون فستانها، وكانت تسير النجمة على ريد كاربت وهى سعيدة وواثقة من نفسها مما لفت أنظار الحضور إليها.

وضم العرض مجموعة من مشاهير النساء مثل عارضة الأزياء كيندال جينر، والممثلة إيفا لونجوريا، والممثلة هيلين ميرين وغيرهن.