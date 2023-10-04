نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أغنية "دادينا" لبهاء سلطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الفنان بهاء سلطان، من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "دادينا " كلمات الشاعر تامر حسين والحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل في ثاني تعاون معه على التوالى بعد أغنية "عجبناكو"، التي طرحت في ألبومه الأخير وهندسة صوتية ماهر صلاح ومن المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة.

ما هي آخر حفلات بهاء سلطان؟

وكان قد أحيا الفنان بهاء سلطان، حفلًا غنائيًا بمدينة العلمين، رفع شعار كامل العدد، ضمن مهرجان العلمين الجديدة 2023، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه مثل الواد قلبه بيوجعه، براحة يا شيخة وتعالي ادلعك، وغيرهما.

من ناحية أخرى قال بهاء سلطان، إن مدينة العلمين الجديدة جميلة جدا وتطورت بشكل كبير، معقبًا: "تهت فيها لأن أول مرة آجى هنا "وأضاف خلال حوارها لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "الجمهور هو سبب نجاحي.. ويارب اللى موجدين في الحفل يكونوا انبسطوا.. وقبل الحفل بكون مجهز مع فرقتى". وتابع: "بحضّر لأغنية جديدة هتنزل خلال الفترة المقبلة".

أعمال بهاء سلطان الفترة القادمة

من ناحية أخرى، يستعد بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي في الكويت بمشاركة الفنان تامر عاشور، يقام يوم 13 أكتوبر ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه بالإضافة لأغنية جديدة يقدمها للمرة الأولى خلال الحفل.

ما آخر هي أغاني بهاء سلطان؟

وكان قد طرح بهاء سلطان أغنية "شكر خاص" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.



كذلك طرح أغنية "العمر كله" وهي أيضًا من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عند طرحها.