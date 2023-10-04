نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمة حنان مطاوع، لعرض مسلسلها الجديد "صوت وصورة" والذي يعد من أبرز مسلسلات موسم الأوف سيزون، والعمل من إخراج محمود عبد التواب.

ويواصل مخرج العمل تصوير باقى مشاهد المسلسل، حيث أعلنت قناة dmc عن البرومو الرسمي للمسلسل الذى تضمن حالة من التشويق والإثارة.

تفاصيل حكاية حنان مطاوع في "صوت وصورة"

وتتطرق حنان مطاوع في مسلسلها "صوت وصورة" إلى جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، بجانب أن حنان تناقش أيضًا فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه.

من هم فريق عمل مسلسل "صوت وصورة"؟

وكانت قد طرحت قناة DMC البرومو الدعائى لمسلسل "صوت صورة" والذى يتواصل تصويره حاليًا للعرض قريبًا، وكشف البرومو عن طبيعة العمل الذى يتناول سلبيات مواقع التواصل الاجتماعى ومدى تضليلها للواقع واستخدامها في التشويش وإدخال مستخدميها في العديد من الأزمات والمشاكل، والمسلسل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، وآخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.