نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. السيدة هدايت تيمور ضيفة الإعلامية منى الشاذلي احتفالًا بمئوية ميلاد محمد حسنين هيكل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل السيدة هدايت تيمور زوجة ورفيقة عمر الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، اليوم الأربعاء 4 أكتوبر في الساعة العاشرة مساء، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم منى الشاذلي” على شاشة on الفضائية، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، ومن المقرر أن تفتح خزينة حكايات وصور وأسرار من حياة الراحل محمد حسنين هيكل.

وصية محمد حسنين هيكل التي كتبها قبل وفاته

ولأول مرة تقرأ هدايت تيمور وصية محمد حسنين هيكل التي كتبها قبل وفاته بنحو 12 عامًا ولم تفتح أو يعرف ما فيها إلا بعد وفاته والتي علقت عليها المذيعة بأنها أشبه بعمل أدبي.

السيدة هدايت تيمور تروي قصة زواجها من هيكل

وأمام جمهور البرنامج روت السيدة هدايت تيمور قصة زواجها من هيكل بعد تعارفهما في مؤسسة أخبار اليوم قبل أن يتقدم لخطبتها رسميا ومن هم الحضور في عقد قرانهما بالإضافة لمعلومات وجوانب إنسانية وعائلية تظهر لأول مرة للنور عن حياة أحد أهم وأشهر الصحفيين العرب خلال نصف القرن الماضي.

حقيقة وجود نسخ من وثائق هيكل الشهيرة

كشفت هدايت تيمور حقيقة وجود نسخ من وثائق هيكل الشهيرة خارج مصر وقصة نقلها من مكتبه الشهير المطل على نيل الجيزة إلى مكان آخر وما هو مصير تلك الوثائق.

صور عائلية خاصة لأسرة محمد حسنين هيكل

كما يعرض البرنامج صورًا عائلية خاصة لأسرة محمد حسنين هيكل في فترات زمنية مختلفة وفي مناسبات مختلفة داخل مصر وخارجها يظهر فيها زوجته وأبناؤه وأفراد عائلته وأصدقاؤه وزملاؤه من مصر وخارجها.



زوجة هيكل تكشف تفاصيل مهمة لأحداث في تاريخ مصر



وبالإضافة إلى الجوانب الأسرية والإنسانية، تكشف زوجة هيكل عن تفاصيل هامة لأحداث في تاريخ مصر مثل عدوان 1956 وهزيمة يونيو 67 وكذلك انتصار أكتوبر العظيم وكيف كانت الأمور تجري خلف الكواليس وفي اتصالات القادة والمسئولين.