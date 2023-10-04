نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. حفل علي الحجار بالعجوزة "تفاصيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم علي الحجار، لإحياء حفل غنائي ضخم، بعنوان "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

تفاصيل حفل علي الحجار

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وقام "الحجار" بالتجهيز له من خلال عدة بروفات كان أخرها مساء أمس الثلاثاء، ووضع برنامج مميز، إذ يشدو خلال الحفل بميدلي أغنيات وطنية، بالإضافة إلى باقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها "مسألة مبدأ" و"على قد ما حبينا" و"اعذريني" و"الليل وآخره" و"بطلة حكايتي" و"عريسنا واصل" و"ريشة" و"اللي بنى مصر" و"لما الشتا يدق البيبان" و"ما تمنعوش الصادقين" و"عارفة" و"تجيش نعيش".



تفاصيل تقديم أوبريت غنائي استعراضي "جيش الشمس"

كما يتم تقديم أوبريت غنائي استعراضي جديد بعنوان "جيش الشمس" من إخراج الفنان هشام عطوة، وكلمات وألحان محمد مصطفى، ديكور محمد هاشم، ملابس وأزياء سماح نبيل، إضاءة عز حلمي، مادة فيلمية ومونتاچ إياد أبو عميرة، مخرج منفذ أحمد أبو عميرة.

وتأتي فكرة الأوبريت تأكيدًا على مفهوم الوحدة الوطنية، وسرد قصص أبطال حرب أكتوبر المجيدة من مختلف أقاليم مصر، ويصاحب الأوبريت تقديم مجموعة التابلوهات لعدد من فرق الفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة وهي الشرقية، الإسماعيلية، سوهاج، أسوان وبمشاركة فرقة مصطفى حجاج الاستعراضية، إلى جانب الاستعانة بمجموعة من المواد الفيلمية والصوتية التي تستعرض ذكريات يوم النصر المحفورة في أذهان الشعب المصري.

كما تشمل الاحتفالية عرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي، بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.

ما هي آخر أغاني علي الحجار؟



يذكر أن علي الحجار، طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان "ع الرباب"، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الأغنيات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهى من كلمات الشاعر الغنائي جمال بخيت، والحان أحمد حمدي رءوف، وتوزيع محمد حمدي رؤوف.