نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت اللجنة التحضيرية الخاصة بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته 32 من اللمسات النهائية لبرنامجها، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، المقرر انطلاقه من ٢٤ أكتوبر حتي ٢ نوفمبر ويديره المايسترو هاني فرحات.

مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية على شاشة الحياة

من المقرر عقد مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية بحضور القنوات التليفزيونية والمواقع الالكترونية والشبكات الإذاعية ويتم نقله علي الهواء مباشرة علي قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

استمرار تلقى طلبات المشاركة فى المسابقة المصاحبة لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ةأعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر استمرار تلقي طلبات المشاركة فى المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حتى 10 اكتوبر الجارى الذى يديره المايسترو هانى فرحات وذلك لإتاحة الفرصة لاكبر عدد من الراغبين في المنافسة على جوائزها.

وكان وجه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 32 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويديره المايسترو هاني فرحات الدعوة للأطفال وذوي الهمم من أصحاب المواهب في مجال الغناء العربي للمشاركة في الفعاليات المقامة خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

برئاسة الدكتور خالد داغر، قد أعلنت بدء تلقي طلبات تسجيل الراغبين فى المشاركة بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، ومسابقة الارتجال في العزف على آلات (القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)، ومسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي.