انت الان تتابع خبر رح تكون نهايتك إذا فتحت فمي"... طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها وتهدده أمام الإعلام وتكشف أول فضحية مدوية جعلت مستقبله الفني في مهب الريح .. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت أنجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، عبارات مُبهمة على خاصية “الستوري” في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، أمس الإثنين، تهديداً لشخص ما لم تذكره صراحة.

وكتبت أنجيلا على 3 صور بخلفية سوداء متتالية، “المشكلة إذا حكيت رح تكون نهايتك”.

وأثارت نجمة السوشال ميديا الجدل حول عبارتها، وراح بعضهم يخمّن إذا ما كانت تقصد طليقها الفنان وائل كفوري أم شخصًا آخر.

وكانت طليقة النجم اللبناني، تثير جدلاً بتصريحات لوسائل إعلام مختلفة، مسألة النفقة التي تحصل عليها كامرأة مطلّقة، منتقدةً بعض الإجراءات في حصولها على نفقة ابنتيها.

وسبق لأنجيلا أن نشرت أيضا على صفحتها الخاصة: “هذه البناية اسمها المالية… اليوم رح أحكي عن الأم المطلقة مدنياً وطريقة استلام نفقة الأولاد.. أنا شخصياً بسميه مشوار الذل”.

يشار إلى أن الفنان اللبناني تزوج من أنجيلا جورج بشارة، أواخر شهر يناير2011 مدنياً في قبرص، بعد شائعات عدة طالت زواجهما، موضحاً أنه تزوج سراً ولم يعلن زواجه آنذاك لأنه تربى على الخصوصية، لينفصل الثنائي رسمياً قبل نحو 4 سنوات، وتصدرت أخبارهما وسائل الإعلام لما رافقها من ضجة بعدما كشفت زوجته بأنها تعرضت للعنف من قبل الفنان الرومانسي خلال علاقتهما الزوجية.