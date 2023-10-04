مايان السيد بزلة لسان تكشف مصيبة كبيرة على الهواء مباشرة..ما قالته جعل المذيعه تصرخ بخوف!!

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الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد حديثها مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة “دي إم سي”، حيث كان معها المغني الشعبي عنبة، بعد المشاركة في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”.

ففي كل لقاء لـ الفنانة الشابة مايان السيد، تتصدر مؤشرات البحث، وفي وقت سابق تصدرت مايان السيد، مؤشرات البحث عندما تحدثت مع الإعلامي رامي رضوان، وقبلها عندما تحدثت في فيديو واعترفت بتعرضها للتحرش وهي تبكي، ولم تحرج من الأشياء التي تعرضت لها من فنان شاب، طلب منها الذهاب معه لـ شقته، بحجة :" تعالي أفرجك على شقتي".ولفتت مايان إلى أن علاقتها بعنبة جيدة، ولكن "إحنا سمعتنا وحشة".

وكشفت الفنانة الشابة مايان السيد، تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”، مشيرة إلى أن “العمل مع الفنانة يسرا شيء في غاية الأهمية في مشواري الفني، وأول مرة أعمل كوميدي، وكان تحدي كبير قوي بالنسبالي”، لافتة إلى أنها كانت لديها رهبة في البداية من التمثيل مع الفنانة يسرا.

.وأكدت الفنانة الشابة مايان السيد، أمس الاثنين، أن مغنى المهرجانات عنبة، قام بدور مميز في مسلسل “ألف حمد الله على السلامة”، موضحة: "عنبة كوميدي بالفطرة".

وقالت مايان السيد، خلال حوارها مع “صاحبة السعادة”: "عنبة حاططني في دماغه رغم إننا كنا سمنة على عسل، ولكن بيحب الهزار"