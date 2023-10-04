انت الان تتابع خبر بهذه الملابس .. اليسا تشعلل قلوب جماهيرها وتنشر صور فاضحة أظهرت كل شيء.والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يبدو أن انتقادات حادة ضد الفنانة والنجمة اللبنانية الشهيرة إليسا قد بدأت بسبب ملابسها التي ارتدتها مع بداية شهر أكتوبر للترحيب به.

إليسا وملابسها

في التفاصيل، شاركت النجمة اللبنانية إليسا متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام)، أثارت الكثير من الجدل و الانتقاد.

وظهرت إليسا في الصور مرتدية فستانا أسودا طويلا مكشوف الصدر، و اعتمدت على ترك خصلات شعرها منسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة. وعلقت إليسا على صورها قائلة:(مرحبا أكتوبر).و قد اثارت صور الفنانة تباينا في تفاعل المتابعين ، وسط إشادة وتفاعل عدد كبير منهم والذين انهالوا عليها بالمديح ،متمنّيين لها شهراً جميلاً مليئ بالسّلام والجمال والتميّز، فيما انتقد عدد آخر الإطلالة معتبريتها غير ملائمة و أن فستانها جاء اقرب الى قميص النوم من كونه فستانا.