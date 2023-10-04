نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "لما بنتجاهل" لـ أصالة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اغنية أصالة الجديدة “لما بنتجاهل” تريند موقع يوتيوب، الاغنية من ألبومها المصري الجديد “لحقت نفسي”، من كلمات محمود عادل كلازا، ومن ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر.

أغنية "لما بنتجاهل"

تخطت أغنية "لما بنتجاهل" لـ أصالة من ألبوم لحقت نفسي أعلي نسب مشاهدات عبر عبر قناتها بموقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب، ونالت الأغنية تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا، واحتلت المركز الـ 6 من أهم 50 أغنية الأعلى مشاهدة في مصر عبر اليوتيوب.

كلمات أغنية "لما بنتجاهل"



أوقات لما بنتجاهل

ونقول شىء مش مستاهل

بنضيع منا قلوب عاملتنا بكل ضمير

بنخبط وقت وجعنا

في الناس اللي بتسمعنا

وكإن جراحنا دي لعنه بتنكر كل الخير

يمكن بنكون خايفين

أو عالجراح متعودين

يمكن زهق يمكن روتين

أو سوء نوايا

يمكن شيطان البعد شاطر في الفراق

يمكن نرجع خايفين

في الوحده دي متعلقين

نندم على ناس مظلومين

عايشين معانا

بنلف دايره خطوطها مفهاش اتفاق

أوقات في زعلنا بنرضى

بمشاعر كلها بارده

وبناخد دور مش دورنا

ونخسر أحسن ناس

بنحارب نفسنا بينا

وبنجرح في اللي شارينا

وبنرجع نندم

علشان ضاع منا الاحساس

يمكن بنكون خايفين

أو عالجراح متعودين

يمكن زهق يمكن روتين

أو سوء نوايا

يمكن شيطان البعد شاطر في الفراق

ميدلي ألبوم لحقت نفسى

وطرحت أصالة منذ عدة أيام، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ميدلي لألبوم لحقت نفسي، الذي جمع أكثر من أغنية منه، وعلقت قائلةً: الفن عالم رحب وطن حبيب أهداني كل اللي بحلم يكمل معي بهالحياة، شغف ممتع حلم متجدد تتجدد معه أيامي، تعالوا نجرب نفصل عن كل شيء ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكل شيء زينة، بتمنى فرحكم قد الفرح اللي بقلبي وأنا عم غني لكم.

آخر ألبومات أصالة الغنائية

ويذكر ان ألبوم شايفة فيك هو آخر الألبومات الغنائية التي قدمتها أصالة والذي يحتوي على ١٤ أغنية أشهرهم أغنية "غلبان" التي حصدت ٩٧مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى