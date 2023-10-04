نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. كريم عبد العزيز يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان كريم عبد العزيز مؤاشرت البحث جوجل، بعد أن تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان كريم عبد العزيز وهو يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.



وظهر "كريم" بالفيديو وهو يعلن دعم الرئيس السيسي قائلًأ: "أؤيد وأرشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة لما بدأه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري".

كريم عبد العزيز

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن ترشيحه للانتخابات الرئاسية القادمة



الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.

أكد المشاركون، أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم" بيت الروبي "



وفي سياق آخر يذكر أن آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "بيت الروبى" ويشاركه البطولة كلا من نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

أحداث فيلم "بيت الروبي "

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حاليًا وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.