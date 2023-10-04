محمد ثروت يشارك فيديو لكورال هارموني عربي ويوعدهم بالإنشاد معه في أقرب حفل ديني له

القاهرة - محمد ابراهيم - قام المطرب الكبير محمد ثروت بمشاركة فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لفرقة كورال هارموني عربي وهم يغنون روضة الهادي نبينا، معبرًا عن سعادته، ووعدهم بالمشاركة في أقرب حفل ديني.

وفي تعليقه على الفيديو، كتب المطرب محمد ثروت: "الله عليكم، سعيد بيكم جدًا وان شاءالله تشاركوا معايا في اقرب حفل ديني وننشد مع بعض روضة الهادي نبينا "عليه الصلاة والسلام".

وقد حظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل محبي محمد ثروت، حيث تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وأبدى الكثيرون إعجابهم بجمال الأداء والتناغم الصوتي.

ومثلما أعطى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب للفنان الكبير محمد ثروت الفرصة الجيدة لإبراز موهبته أمام الجمهور منذ بداية مشواره، كان الفنان محمد ثروت حريص دائما على دعم المواهب الشابة وتقديمهم للجمهور بداية بالفنان الشاب عبدالرحمن رشدي الذي قدمه في حلقة مع الإعلامي عمرو أديب منذ سنوات قليلة، وأيضا المنشد مصطفي عاطف ووائل الفشني ومحمود هلال في حفل مناجاة النصف من شعبان، ومناجاة ليلة القدر.

"أتمنى أكون أب زيك"..نجل محمد ثروت يوجه رسالة شكر لوالده



وجه المطرب والمخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، رسالة شكر لوالده، من داخل المستشفى المتحجز بها، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال الفترة القليلة الماضية.

ونشر أحمد ثروت، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا تجمعه بوالده، وعلق: «الصورة دي قبل ما اتنقل لمستشفى أخرى في ألمانيا ويتمنع عني الزيارات، خدتها عشان أقولك أنا تعبتك جامد، وأتمنى في يوم ما أخلف إن شاء الله أكون أب زيك أو حتى شبهك في أي حاجة بتعملها من قلبك مع اللي حواليك».

وأضاف أحمد ثروت: «فعلًا العمر ما زادك إلا عظمة بحبك وربنا يخليك ليا على التعب اللي تعبته معايا ويديك الصحة ونفضل في ظهر بعض كتف ف كتف، وكلها فترة إن شاء الله وأجي أقف جنبك يا أستاذ».

نجل محمد ثروت يساند والده في أزمته الصحية

تعرض الفنان محمد ثروت منذ فترة لوعكة صحية أدت لدخوله المستشفى وأجري عملية دقيقة في القلب، حيث إنه نشر نجله منذ فترة منشور عبر حسابه على يطلب فيه الدعاء لوالده، بسبب خضوعه لعملية في القلب بعد تعرضه لأزمة صحية صباح اليوم

حيث أنه كتب: "ابويا وحبيبي بيعمل عملية في القلب دلوقتي، دعواتكم بالشفاء.. ربنا يقومك لينا بالسلامة يا حبيبي ".

محمد ثروت يطمئن الجمهور على حالته الصحية



نشر المطرب محمد ثروت منشور يطمئن فيه الجمهور مؤخرًا على حالته الصحية، عقب تعرضه لأزمه صحية مؤخرًا أدت إلى تدخل جراحي في القلب، وهذا ما أعلنه نجله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ثروت المنشور عبر صفحته الموثقة على "فيس بوك" قائلًا: "بفضل الله ودعواتكم

اجتزت بحمد الله أزمة القلب التى استدعت جراحة عاجلة

أسجد لله شاكرا نعمة الصحة والسلامة وعبور المحنة التى لولاها رغم قسوتها ما كنت عرفت ورأيت وشاهدت وعشت كل هذا الحب".



وأردف: "وإذا كنت بعد الله أشكر فريق الأطباء الكبار الذين أسلمتهم قلبى راضيا ومطمئنا… فلا بد أن أشكر الناس أيضا".



واختتم حديثه وقال: "الذين بحبهم ومشاعرهم منحونى القوة وبهم ومعهم عرفت قيمة ومعنى أن يعيش الانسان محاطا بكل هذا الحب والمشاعر الصادقة، سعيد من كل قلبي وبشكر جميع محبيني وجمهوري ودام عليكم الصحة والعافية"



آخر أعمال محمد ثروت

ومن جهة آخرى، يعد آخر أعمال محمد ثروت الغنائية هي أغنية "يامستعجل فراقي"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان توزيع محمد رحيم ومن إخراج أحمد ثروت.

