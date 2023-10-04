المخرج حسن صالح: العرض الثاني لمسلسل 'تلت التلاته' شهادة نجاح.. وانتظر عمل سينمائي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم -



مخرج مصري درس صناعة السينما بالجامعة الفرنسية بمصر، عمل كمساعد مخرج ومؤلف وكل هذه التجارب ساعدته ليخوض أولى تجاربه الإخراجية المطلقة بعمل درامي كامل وهو مسلسل "تلت التلاته" لغادة عبد الرازق في موسم رمضان الماضي، والذي نال إعجاب عدد كبير من الجمهور.

وحاور دوت الخليج الفني المخرج حسن صالح في حوار خاص على هامشن العرض الثاني لمسلسل "تلت التلاته" عبر منصه إلكترونية ليكشف لنا هذه التجربة.



ما سبب تحمسك لخوض هذه التجربة ؟

هناك عدة أسباب كانت تحمسني للتجربة،أولًا نجومية غادة عبد الرازق،ثانيًا حبي للأعمال القائمة على التشويق والإثارة.



حدثنا عن تجربة العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق ؟



كانت تجربة جميلة جدًا فغادة ممثلة لطيفة إلى أبعد الحدود،وبمجرد أن تثق في شخص تعطي له الفرصة كاملة وتتركه يمارس عمله بحرية.



خوضت أكثر من مرة تجربة مساعد المخرج فحدثنا كيف ساعدك ذلك لخوض تجربة المخرج ؟



عملي كمساعد مخرج فادني جدًا في إيجاد حلول لأي عقبات تظهر في التصوير بشكل سريع وفعال، فالمجال السينمائي مثله مثل أغلب المجالات بل أصعب فأحيانا تظهر مشكلات في العمل وهنا عنصر الخبرة يكون له دور

بما انك خوضت تجربة التأليف والكتابة ف من وجهة نظرك كان هناك مشهد تود تعديلة؟



من أهم ما يميز مسلسل تلت التلاته هو السيناريو هبه الحسيني مؤلفة المسلسل خوضنا تجربة العمل من قبل أكثر من مرة فشاركنا انا وهي سويا في كتابة حلقات مسلسل زي القمر حدوتة "عقبال عوضك" للنجمة مي كساب وكانت من أنجح الحواديت في المسلسل والنجاح يعود إلى هبه فلديها تفاصيل في السيناريو وموهبه كبيرة في كتابة الحوار.



ما الأفضل بالنسبة لك أن يكون المخرج هو المؤلف أم التركيز على الإخراج فقط؟



كل مشروع له ظروفه وليس ضروريا أن يقوم المخرج بالتدخل في التأليف ما دام الرؤية المكتملة في السيناريو وفي النهاية انا احب صناعة السينما بكل عناصرها

ذكرت أن الحلقة ال 6 هى من أحب الحلقات لك فلماذا ؟



الحلقة السادسة كانت حلقة مهمة جدًا في المسلسل وتم تصويرها بالكامل بتكنيك سينمائي نظرًا لحدوث جريمة قتل سمر التي كانت تلعب دورها الفنانة مي سليم وهي نقطة تحول في المسلسل فهذه الحلقة في حد ذاتها تعتبر فيلم سينمائي.



هل مسلسل تلت التلاتة يحتمل ال 30 حلقة ؟ وما الافضل ال 15 أم 30؟

بالفعل كان المسلسل 30 حلقة وتم اختصاره لـ15 نظرًا لعدة ظروف، وفي النهاية فورمات المسلسل وعدد حلقاته يعتمد على طريقة كتابته اهم شئ وإلا يصاب المشاهد بالملل.

المسلسل ملئ بالإثارة ولقطات القتل المرتبطة باللحم والإضاءه الخافته فهل ذلك كان عن عمد ؟



مود الإضاءة الخافتة كان مقصود لإطفاء أجواء غامضة وتشويقية فنوع الدراما هو ما يحدد طريقة الإضاءة وباقي عناصر الصورة.

من وجهة نظرك هل. العمل الدرامي يكون له نصيب من النجاح أكثر داخل السباق الرمضاني أم خارجه؟

مسلسل تلت التلاته بمقاييس السوق المعروفة للجميع هو مسلسل ناجح في السباق الرمضاني ولكن انا أعتقد أن عرضه للمرة الثانية خارج رمضان على واحدة من أهم المنصات في الشرق الأوسط هو شهادة نجاح جديدة للمسلسل وأعتقد أن حجم المشاهدات سيتضاعف



ما النوع الدرامي أو القضية التي تود أن تقدمها ؟



أنا كمخرج بشوف في كل نوع درامي تحدي جديد لي



هل تفكر في عمل سينمائي قريب أم ستكتفي بالدراما ؟



بالفعل اعمل على تحضير مشروع سينمائي جديد كبير