بعد تصدره التريند ونجاح حفله في المنصورة.. أبرز أغاني محمد فؤاد الوطنية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد فؤاد تريند موقع التغريدات اكس "تويتر سابقًا"، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مقطع فيديو له أثناء إحيائه حفلًا غنائيًا ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي بمرور 50 عام على ذكرى حرب أكتوبر.

وظهر محمد فؤاد في مقطع الفيديو وهو يبكي، قائلًا: مصر حبيبة فؤش.. اكتبوها على قبري لما اموت مصر حبيبة فؤش مصر حبيبة محمد فؤاد اكتبوها متتكسفوش اكتبوها.

أغاني محمد فؤاد الوطنية

استهل الفنان محمد فؤاد أعماله الوطنية منذ عام 1993، عن طريق طرحه أغنية "يعني إيه كلمة وطن" والتي عبر من خلالها عن معاناة الشباب المهاجرين في الخارج، واشتياقهم لوطنهم وبعدهم عن أسرهم وأحبائهم، وكانت في فيلم "شيكا بيكا"، وتقول كلمات الأغنية: " كلمة وطن.. يعنى ايه كلمة وطن.. يعنى ارض حدود مكان ولا حاله من الشجن ولا ايه ولا ايه ولا ايه.. شاى بالحليب على قهوه فى الضاهر هناك نسمه عصاري السيدة ودير الملاك.. يعنى ايه كلمة وطن نشع الرطوبة في الجدار ولا شمس مغرقة برد النهار ولا امك ولا اختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار.. يعنى ايه كلمة وطن".

وطرح محمد فؤاد ثاني أغانيه الوطنية في عام 1997، وهي أغنية "الدم ده دمي"، ضمن أحداث فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، رثاءً منه لروح شقيقه وكل شهداء حرب أكتوبر المجيدة، وتقول كلماتها: "الدم ده دمي.. واللون ده من طيني.. والحضن ده لأمي"، وهي تعد بمثابة رثاء لهم، وهي من كلمات عبد الفتاح البيه، وألحان محمد فؤاد.

وطرح محمد فؤاد أغنية افرحي ياام الشهيد.. رثاءً لشهداء ثورة القدس، ومن كلماتها "افرحي يا ام الشهيد واهتفى احلى نشيد لم يمت من مات للة أو لاقصاه المجيد.. وما تبكيش يا جرح العروبة ياطول ليلي يا قلبي العنيد.. بعون اللة الفرحة قريبة ويوم عيدى جاى اكيد"، بهذه الكلمات التي قدمها "فؤاد" في 2001، رثى أمهات الشهداء في القدس، مؤازرةً لهم في ثورتهم تجاه مغتصبي أراضيهم.

وقدم في عام 2002 أغنية "الأقصى نادى" والتي من خلالها دعى كل شعوب العرب لمساندة فلسطين في قضيتهم وحماية "القدس"، معبرًا بها عن تمنيه الشهادة هناك.

كما طرح أغنية أنا كده بلدي.. إهداءً لفوز المنتخب الوطني ببطولة الأمم الأفريقية 2008

وفي 2008، احتفالًا منه بفوز المنتخب المصري على نظيره الكاميرون، في نهائي كأس الأمم الأفريقية، وتقول كلماتها: "أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي.. الله عليها الله.. بلدي مصر بلدى الناس الطيبين عينى.. الأزهر والحسين عينى.. آه يا حضن المشتاقين عيني.. بلدي مصر الله عليها الله".

وفي عام 2011 قدم محمد فؤاد أوبريت "مصر مفتاح الحياة" والذي جمع فيه عددًا كبيرًا من الفنانين، من بينهم: يسرا، وجمال العدل، وشريف منير، وهاني رمزي، ونيللي كريم، وعمرو مصطفى، وزينة، وداليا البحيري، وهالة صدقي، وبسمة، ومحمد هنيدي، وتقول كلماتها: "لا وألف لا لكل أعداء الحياة مصر العظيمة المؤمنة نيلها مفتاح الحياة، لا وألف لا لكل أعداء الحياة مصر العظيمة المؤمنة نيلها مفتاح الحياة.. باقية يا مصر بحبنا يروي ترابك دمنا وأما لوطن يندهلنا الكل بيلبي نداه".

وفي عام 2013 محمد فؤاد أغنية "حبيبي يا وطن" للوقوف من خلالها في الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصر وقتها، معبرًا عن حبه الشديد للوطن، وأنه مستعد للتضحية للوقوف بجانبه حتى تتحسن الأحوال، وتقول كلماتها: "حبيبي يا وطن تتحب وتتحضن مدام ايديك في ايديا انا هصبر علي الزمن.. أمشيلك واغنيلك وامولك مواويلك وساعت الالم والشده هقول يارب وادعيلك ولو في الجراح تناديني اسيب الدنيا واجيبلك حبيبي يا وطن".





وفي مناسبة أعياد تحرير سيناء عام 2019، قدم أغنية "هو ده" إهداءً لروح الشهداء، والأغنية كانت من إنتاج الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتقول كلماتها: "اللي نفسه يموت علشانك ألف مرة.. اللي حالف تفضلي يا مصر حرة.. هو ده درعك وسيفك وابن بلدي.. اللي بتفرح وتتشرف بلد.. اللي قاله أصيل نعم الولد.. اللي سيرته رحته مسك ورد بلدي".