اكتبوها على قبري.. لهذا السبب محمد فؤاد يتصدر تريند تويتر

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد فؤاد تريند موقع التغريدات اكس "تويتر سابقًا"، وذلك بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مقطع فيديو له أثناء إحيائه حفلًا غنائيًا ضمن احتفالات اليوبيل الذهبي بمرور 50 عام على ذكرى حرب أكتوبر.

وظهر محمد فؤاد في مقطع الفيديو وهو يبكي، قائلًا: مصر حبيبة فؤش.. اكتبوها على قبري لما اموت مصر حبيبة فؤش مصر حبيبة محمد فؤاد اكتبوها متتكسفوش اكتبوها.

استقبال محمد فؤاد فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة



استقبل محمد فؤاد فتاة من ذوات الاحتياجات الخاصة وتدعى "مروة" على المنصة الرئيسية للحفل، وقبل رأسها ويديها، ثم أعطى لها الكلمة، ودعت الفتاة لمصر، واختتم لقاءه بالفتاة "مروة" بتوصية أهل المنصورة على الفتاة. قائلا: مروة أهم حد هنا فى المنصورة، وهاجى كل سنى أطمئن عليها، وأنا عارف إنكم جدعان وأهل كرم، ثم التقط الصور التذكارية مع الفتاة وأنزلها من المنصة.

أشعل الفنان محمد فؤاد، احتفالات نصر أكتوبر، ودعم الرئيس السيسي بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، في محافظة الدقهلية، والتي أقيمت في شارع الجيش بمدينة المنصورة، والتي شهدت حشود بمئات الألآف.

حفل محمد فؤاد في المنصورة

وشهدت ميادين محافظة الدقهلية، تدفق ومسيرات حاشدة داخل الميادين للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، ودعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة.

وسادت حالة من الفرح والسعادة بين آلاف المواطنين المتواجدين داخل الميادين، حيث تنوعت الإحتفالات في ميادين مدن ومراكز محافظة الدقهلية، حشود وتجمعات ضخمة، للإحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيد، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لإنتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر انطلاقها في شهر ديسمبر، من نهاية العام الجاري 2023

وظهرت صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلمات بنحبك ياريس،. وتحيا مصرالمنتشرة علي عمارات وأبراج مدينة المنصورة بجانب المنصة الرئيسية الموجودة في شارع الجيش بميدان المحافظة بمدينة المنصورة

وشهدت محافظة الدقهلية، مسيرات مختلفة تجوب الشوارع بالمزمار والطبل البلدي، للإحتفال بذكري النصر المجيد وتسعي لدفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق رغبة المواطنين في الترشح خلال الإنتخابات الرئاسية القادمة.

أخر أعمال محمد فؤاد

ويذكر ان آخر أعمال الفنان محمد فؤاد هي فيديو كليب أغنية يا سلام، وطرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت كلمات الاغنية: كان حبيبي ودنيتي كان كل حاجة.. كان بيفهمني بعنيه.. معاه ياما رميت همومي بين ايديه.. كان كل اللي ليا كان الحاجة الحلوة فيا وراح.. ده انا عايزلي عمري احزن عليه.. سلام على اجمل حب في عمري وعلى اجمل ايام.. سلام على احلام كنت عايشها وضاعت مني اوام.. سلام على أجمل حب في عمري وعلى أجمل أيام.. سلام على أحلام كنت عايشها وضاعت مني أوام.. مين هيحس قبل ما اشتكيله.. مين هيخاف عليا مين.. ويهون عليا عذاب سنين.. كان بجري بجد في دمي ليه.. ده المكتوب عليا وهعمل ايه.. سلام على أجمل حب في عمري وعلى أجمل أيام.. سلام على أحلام كنت عايشها وضاعت مني أوام