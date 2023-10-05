نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز ونيللي كريم.. نجوم يدعمون الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة قام عددًا من الفنانين بدعمه عن طريق نشر فيديوهات أو تصريحات صحفية.

وجمع الفجر الفني في هذا التقرير عددًا من الفنانين الذين دعموا الرئيس عبدالفتاح السيسي.



نيللي كريم

أعلنت النجمة نيللي كريم، عن تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.





وقالت خلال مقطع فيديو: "كلنا بنحب بلدنا وأكيد كلنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت من التغيرات العظيمة اللي حصلت في البلد، عشان كداأدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه لرئاسة الجمهورية".



خالد زكي

كما أعلن الفنان خالد زكي تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة قائلًا: “صاحب إنجازات عظيمة وأنقذ البلاد من الإرهابوسيكتب التاريخ اسمه بحروف من نور”.



الهام شاهين

وفي نفس السياق، دعمت الفنانة إلهام شاهين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لتولي حكم البلاد، وذلك بعدما أعلنترشحه، واستكمالًا للإنجازات التي قدّمها لمصر والمصريين منذ توليه سدرة الحكم، وإنقاذ المصريين من شر الجماعة الإرهابية.





وقالت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات صحفية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي قدّم الكثير من الإنجازات للبلاد، وأنا دعمت ترشحه مرةأخرى لاستكمال المسيرة والإنجازات التي بدأها منذ أن تولى الحكم، وسأظل أدعمه لآخر العمر".





وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أن الرئيس السيسي لا يوجد منافسا له، كما أنه يعرف ويدرك جيدًا قيمة الفن والفنانين، ويعلم مدى تأثيرهمالإيجابي في المجتمع، ويدعمهم بشكل دائم ومستمر.

رضا البحراوي

كما أكد الفنان رضا البحراوي، دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، استكمالًا لمسيرة الإنجازات التي حققها خلالالفترة الماضية، ورفع اسم مصر عاليًا في جميع أنحاء العالم.



كريم عبدالعزيز

الفنان كريم عبد العزيز أيضًا أعلن دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئيسية المُقبلة؛ لأنه حقق إنجازات حقيقية وملموسةعلى أرض الواقع.

وقال كريم عبدالعزيز، في مقطع فيديو: "أؤيد وأرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مُقبلة، لما بدأه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع".





أحمد عز

كما أعرب النجم أحمد عز عن سعادته بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

وقال أحمد عز:" الرئيس حقق إنجازات كبيرة ومهمة على مدار عشر سنوات ولذا لقى تأييدا كبيرا من جموع الشعب المصري".





وأضاف: "سأنزل في الانتخابات وأعطي صوتي للرئيس السيسي فهو بالتاكيد يستحق ذلك وخذا وقت رد الجميل لهذا القائد الذي انقذمصر من الدخول في النفق المظلم".





أشرف زكي

شارك الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية فى حضور فعالية احتفالات ميدان الجلاء بالجيزة لمناشدة الرئيس السيسى بالترشح فىالانتخابات الرئاسية 2024

وقال الفنان أشرف زكى خلال تواجده بمسرح ميدان الجلاء نشكر الرئيس السيسى للاستجابة لمناشدتنا وإعلان الترشح بالانتخاباتالرئاسية