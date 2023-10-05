نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي يعبر عن سعادته في الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر الـ50 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك النجم محمد حماقي في إحتفالات القوات المسلحة بذكرى حرب أكتوبر الخمسين بحضور الرئيس السيسي وعدد من قيادات القوات المسلحة.

وأعلن حماقي عن سعادته بالمشاركة من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر مقطع فيديو من الإحتفال.

وكتب:" كل سنة ومصر والمصريين بخير وسعادة وأمان وسلام بمناسبة، مرور 50 سنة على حرب أكتوبر".

محمد حماقي من حفل خريجي المدرسة الثانوية:

وفي سياق آخر أحيا الميجا ستار محمد حماقي مساء أمس السبت أضخم حفلات خريجي مدارس الثانوية العامة بالإسكندرية وذلك على شاطئ ساحة فندق جولدن جويل بسيدي جابر للعام الثاني على التوالي.

حماقي يحتل صدارة اليوتيوب:

ويذكر أن نجح حماقي مؤخرًا في تصدر تريند “يوتيوب” بطرح أحدث أغانيه بعنوان "إيه السعادة دي" حيث احتل بها المركز التاسع بعد أسبوع فقط من طرحها، وهى من كلمات: تامر حسين، ألحان: عزيز الشافعي، توزيع: أمين نبيل جيتار: مصطفى اصلان ميكس، وماستر: Luis Barrerajr تسجيل جيتار - استوديو دريم، مهندس صوت: خالد سند، ڤيديو: عمر عز.

كلمات أغنية "إيه السعادة دي"



ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد تاني غيرك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي

وجدير بالذكر أن حقق حفل حماقي الأخير في الكويت نجاحًا كبيرًا وسط حضور جماهيري قوي، تفاعل بشكل محبب مع الأغاني التي قدمها حماقي، وعبر الأخير عن سعادته بهم قائلًا:" لأول مرة في حياتي أبقي مش عايز الحفلة تخلص وامشي".