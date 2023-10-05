نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أحمد جمال يروج لحفله في دار الأوبرا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد جمال لأحياء حفل غنائي في دار الأوبرا يوم الجمعه المقبل، ومن المقرر ان يقدم مجموعه من اغانيه المميزة.
ونشر أجمد جمال بوستر الحفل وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "وكتب قائلًا: "هكون معاكم يوم الجمعة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات دار الأوبرا بمناسبة اليوبيل الذهبي 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.. مع الفرقة القومية العربية للموسيقى تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي،في انتظاركم.
اخر أعمال أحمد جمال
يشار أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية "أنا اشتريت" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان أحمد جمال، وحازت الأغنية على إعجاب الكثير من الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت الترند فور طرحها.
كلمات الاغنيه
وتقول كلمات الاغنيه
خد قلبي وهات اللي تجيبه
ده كفاية أنك تبقى حبيبه
ويا بخته يا حظه ويا هناه
اللي أنت هتبقي من نصيبه
خد عيني أخطفها وسهرها
فـ عنيك الدنيا ومحورها
وطبيعي أن الحاجة الحلوة
بتقع في إيد اللي يقدرها
أنا اشتريت
لا بصراحة أنا حبيت
قلبي اتعملو update ولقيت نفسي معاك
أنا اشتريت
لا ده أنا بيك استكفيت
كنت بدور لفيت ومشيت خطوة خطوة وراك
أنت لقطة بجد متتسابش
لو سيبتك أخسر ماكسبش
عيني شايفاك حلو وكامل مع أن الحلو مايكملش
أنت فرصة أنت متتعوضش
نسخه واحدة أنت ماتكررش
أي حاجة عادي ممكن تحصل
بس أنت جمالك محصلش
هات حتة من قلبك ليا
هاتها وسيب الباقي ليا
لو كانت حنيتك زايدة
هات حبة أنا محتاج حنية
خد وقتك فكر وارجعلي
ده أنا شايفك دايب وواقعلي
عارف قيمتك عمال تتقل
وأنا عارف أنك جاي تبيعلي.