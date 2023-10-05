فنانة مصرية شهيرة من كثر حبها لزوجها زوجته بالثانية !

الرياض - محمد الاطلسي - الحب والمؤدة بين الزوجين هي نعمة من الله تعالى وحين تفقد الزوجة أملها في الانجاب تلجأ إلى طرق آخرى من اجل اسعاد زوجها وهو الحب الذي سطرته "عبلة" السينما المصرية، وهو لقب اشتهرت به الفنانة الراحلة كوكا، بعد تقديمها 4 أفلام عن معشوقة الصحراء التي هام بها "عنترة بن شداد".

بدأت منشورها الفني كمونتيرة

الفنانة كوكا واسمها الحقيقي، ناجية إبراهيم بلال، بدأت مشوارها الفني من خلال العمل في الإستوديوهات كمونتيرة وهناك تعرفت على المخرج نيازي مصطفى، جسدت دور البدوية في 16 فيلمًا سينمائيًا.

العودة إلى قصة الحب الوحيدة

، قدمت كوكا شخصية "عبلة" حبيبة عنترة في 4 أفلام، وهي"عنتر وعبلة"، مع سراج منير، و"عنتر يغزو الصحراء" أمام فريد شوقي، وفاخر فاخر، وبعدها بعام أمام فريد شوقي مرة أخرى في فيلم "عنتر بن شداد" ، وفي عام 1964، قدّم نفس طاقم العمل فيلم "بنت عنتر"، وجميعها من إخراج نيازي مصطفى.

قصة الحب التي جمعت كوكا و المخرج نيازي مصطفى، ظهرت قوتها عندما فوجئت بأنها لن تستطيع الإنجاب، إذ طلبت منه أن يتزوج من أخرى تستطيع الإنجاب، وبعد إصرار وافق نيازى على الزواج من أخرى فاختار الراقصة نعمت مختار، لكنه لم يستطع الاستمرار في هذه الزيجة طويلًا، فقرر الانفصال عنها والعودة إلى صاحبة قصة الحب الوحيدة في حياته .