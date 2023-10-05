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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس في الندوة تثقيفية احتفالية بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، التي أقيمت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إسعاد يونس: أنا كنت أهم واحدة في الإذاعة يوم إنتصار أكتوبر

وقالت إسعاد يونس في كلمتها: "يوم 6 أكتوبر 10 رمضان الساعة 2 الضهر، اتقال بيان عسكري قلب الدنيا ورج المبنى ورج مصر كلها زلزال سعيد وزلزال من الفرحة والزغاريد، وأنا كنت أهم واحدة في الإذاعة اليوم ده، مش لأني مذيعة مهمة ومخضرمة ولا هقرأ بيان عسكري، لأني كنت مرمطون الإذاعة بيعلموا فيا اللي هما عاوزينه، اطلعي وانزلي".

وأضافت: ستوديو الأغاني كان مليان نجوم زي عبد الحليم وشادية وعبد الرحمن الأبنودي وصلاح جاهين، كانت هناك حالة زخم عظيم ورهيب، والفن اللي طلع منهم في الكام ساعة وفضل عايش لحد النهارده مش وليد اللحظة، لكن هما كانوا مستنيين طول الست سنين حلم وعايشين على أمل والأعمال الفنية بتتكون جوه نفسهم، علشان كده خرجوها بالسرعة والإنجاز ده والعظمة دي، والناس دي عمرها ما سلمت ولا يئست.

وأستكملت حديثها قائلة: إسعاد يونس الجيش والشعب زي العاشق والمعشوق، كلنا جوه بعض ولاد بعض وأحفاد بعض وأعمام بعض.. استحالة يصدقوا أن فيه يأس ممكن يحصل وطول الوقت كان فيه أمل علشان كده الأعمال دي طلعت بالنجاح ده.

من هي إسعاد يونس

ويذكر أن الفنانة إسعاد يونس هي اسمها الحقيقي إسعاد حامد يونس جمال الدين والمعروفة فنيا باسم إسعاد يونس ولدت الفنانة القديرة في منتصف القرن العشرين عام 1950 لأبوين مصريين مسلمين علي أرض المحروسة وتحديدا في العاصمة التاريخية لمصر قاهرة المعز انطلقت إسعاد يونس بقدراتها الخاصة وإرادتها الفولاذية تعدو في سبل النجاح مرارا وتكرارا، فبعد تخرجها من معهد الإرشاد السياحي عام 1972 التحقت بإذاعة الشرق الأوسط كمذيعة لكن العمل الاذاعي لم يلبي طموحها فانتقلت للتمثيل لتبدع لجماهيرها عشرات الأعمال الفنية الخالدة في ذاكرة الشعوب والمحفورة في تاريخ السينما والتلفزيون.

و لكن كل ذلك لم يرضي طموح إسعاد بشكل كامل فليس للابداع حدود فذهبت إسعاد يونس إلى أكثر مناطق الابداع سخونة ومنافسة وهي الكتابة وسطر قلمها وقريحنها الفذة العديد من الأعمال أكثرها نجاحا كان مسلسل بكيزة وزغلول، والكثير من الجماهير لا تعرف أن هذا المسلسل الأيقوني كان من تأليف إسعاد يونس ومن مداد إبداعها اللا متناهي.

ومن ناحية اخري، اقتحمت إسعاد يونس مجال الإنتاج الفني لتؤسس شركتها الخاصة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي هادفة للارتقاء بمستوي الأعمال الفنية بالتلفزيون والسينما وبالفعل أنتجت العشرات من الأعمال الناجحة وقد تأسست الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي في مقتبل الألفية الثالثة عام 2000 وفي عام 2014 حدث تحول جديد في مسيرة إسعاد يونس بظهورها كمذيعة لبرنامج صاحبة السعادة والذي حقق نجاحا جماهيريا كاسحا لتزداد إسعاد يونس بريقا ولمعانا وثباتا في وجدان وأرواح الشعوب العربية.