تعرف على تفاصيل الجلسه التعريفيه لملتقي أهل مصر يهمنا الإنسان بشمال سيناء

القاهرة - محمد ابراهيم - ملتقى اهل مصر يعقد جلسه تعريفيه بالورش هو البرنامج الثقافي والفني

عقد مساء اليوم جلسة تعريفيه بالقائمين والمشرفين على فعاليات الملتقى الثقافي الثالث عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، بالعريش وبئر العبد والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ضمن مشروع "أهل مصر" المعني بأبناء المحافظات الحدودية، والذي من المقرر أن يستمر حتى 13 أكتوبر الجاري.

وجاء على راس الجلسة كل من أمل عبدالله رئيس اقليم شمال سيناء وأحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، ودينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى.

وفي البدايه تحدثت أمل عبد الله عن أهميه ملتقى أهل مصر يهمنا الإنسان للفتيات مؤكد على إن أرض سينا ما زالت بكر إلى الآن وإن البنات في المحافظات الحدوديه تحتاج إلى من يستمع لهم واحتضان افكارهم ومواهبهم الكثيره وتوظيفها في خدمه وطنهم وبيئتهم والحفاظ ايضا على تراثهم.

ملقتى "أهل مصر يهمنا الانسان" مختلف عن السنوات الماضية

عقب ذلك تحدثت دينا عن خطه الملتقى للفتيات هذا العام مؤكده على إن هناك العديد من الاختلافات عن باقي السنوات الماضيه من أهل مصر فضلاً عن دخول بعض البرامج المختلفه سواء على المستوى الفني والثقافي بالاضافه إلى إعداد برنامج زيارات للاماكن الاثريه والتراثيه وتعرف هؤلاء البنات على تاريخ سيناء.

وتابعت إن هناك فعليات أعدت خصيصاً أحتفالاً بمرور 50 عام على أنتصار حرب أكتوبر.

تلا ذلك أستعرض بعض مدربي الورش خطتهم المقرر تنفيذها والوصول للنتائج المطلوبه من الفتيات المشاركات في الملتقى هذا العام وابرازهم ورشه الملابس التراثيه وورشه الحرف وورش التطريز وورش لاعاده وتدوير المنتجات، بالاضافه إلى تدريب وتاهيل المشاركات للتسويق المنتجات التي صنعوها خلال فتره تدريبهم ومشاركتهم في ملتقى أهل مصر يهمنا الانسان.

عن مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

الملتقي منصة حية لإتاحة فرصة التعلم والمعرفة

وكان قد أكد عمرو البسيوني رئيس الهيئة، على أن الملتقى يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة بشمال سيناء ضمن خطة التنمية الشاملة، برعاية ودعم د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وضمن برامج العدالة الثقافية المعنية بتنمية وتطوير مهارات الفتيات والسيدات المصريات من سكان المحافظات الحدودية وذلك في إطار خطط الدولة ومشاريعها التنموية وخاصة في سيناء.

وأضاف "البسيوني" أن الملتقى يقام بالتزامن مع الإحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، خاصة بعد عودة الأمن للمحافظة، مؤكدا أنه يعد بمثابة منصة حية لإتاحة فرصة التعلم والمعرفة وتبادل الأفكار والخبرات والتفاعل من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا المرأة.