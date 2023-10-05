بعد تصدره التريند بسبب تصريحاته.. قصة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان أحمد حلمي تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد تصريحاته لبرنامج AB talks خاصة عن زوجته الفنانة منى زكي.

قصة زواج أحمد حلمي ومنى زكي

بدأت قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي عام 1999، وكانت منى زكي وقتها وجه صاعد تحظى بشهرة كبيرة، بعد نجاح فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية"، بينما كان لأحمد حلمي تجارب بسيطة في التمثيل، قبل أن يعمل كمذيع بالتلفزيون المصري، فكان يقدم برنامج كوميدي، حظى بنسبة مشاهدة عالية، يحاور فيه الأطفال بأسئلة طريفة، دون أن يظهر بوجهه.

وفي نفس الوقت قرر المنتج محمد فوزي إنتاج مسرحية من بطولة المطرب الراحل عامر منيب ومنى زكي، واقترح إسناد دور لأحمد حلمي.

و ظن أحمد حلمي أنه كان ذاهبًا لمقابلة المنتج بمفرده، فلم يهتم بمظهره، وانشغل طوال النهار بتصوير حلقات برنامجه، ثم ذهب إلى شركة الإنتاج ليجد منى زكي جالسة أمامه.

و ارتبك أحمد حلمي وشعر بالإحراج، بينما خرجت منى زكي من الاجتماع، وهي تشعر بأنه شخص ثقيل الظل، ولا ترغب في العمل معه، لكن المنتج أقنعها بأن رأيها في شخصية حلمي لا يؤثر على علاقة العمل.

وتحدث حلمي عن ذلك في لقاء تليفزيوني قائلًا: التقيت بمنى زكي عند محمد فوزي المنتج حيث إنه كلمني لكي أعمل مسرحية وأثناء وجودي عنده قمت لكي أفتح الباب ورأيتها أمامي، فارتبكت ومن هنا بدأت علاقتي بها كصداقة.

وتابع: كنا سنشارك معًا في مسرحية شقاوة ثم ألغيت، وبعدها بدأنا نتحدث كأصدقاء ثم قدمنا سويًا عمر 2000، وكنت وقتها معجب بها ولكنها لم تكن تنتبه لي بالمرة، كنت في مرحلة أتساءل فيها هل أنا معجب بها كفنانة مثلما أحببتها قبل أن أراها أم إنني أحبها حقًا، فكان لا بد أن أصل لإجابة من أعماقي أولًا، ولكي أجد إجابة لا بد أن يختفي جزء الفنانة المشهورة داخلي، ومن أجل الوصول لذلك كان من المنطقي أن أتقرب منها ونصبح أصدقاء قريبين، وفضلنا أصدقاء لفترة طويلة إلى أن تأكدت من مشاعري تجاهها بأني أحبها.



مشكلة تسببت في قربهما

تغير انطباع منى زكي عن أحمد حلمي أثناء تحضيرات المسرحية، وبدأت تقبل وجوده معها في العمل، لكن حدثت بعض المشاكل، واضطرت منى زكي للاعتذار عن الاستمرار في المسرحية.

وكان ذلك سبب تغير علاقة الثنائي، حيث طلب أحمد حلمي من منى زكي أن تمنحه رقم هاتفها ليبقى على تواصل معها مستقبلًا، بعد فشل مشروع تعاونهما.

و أستمرت المكالمات الهاتفية بين أحمد حلمي ومنى زكي حتى نشأت صداقة قوية بينهما، وعملا معًا في فيلم "عمر 2000"، ثم فيلم "ليه خلتني أحبك"، وفي تلك الفترة اعترف حلمي بحبه لمنى زكي، التي رفضت الرد عليه وقتها، ثم سافرت إلى جنوب إفريقيا لتصوير فيلم "أفريكانو".

و ظل أحمد منتظرًا رد منى، وكان يرسل لها الورود ويتصل بها هاتفيًا ليطمئن عليها في جنوب إفريقيا، حتى اعترفت له بأنها تبادله المشاعر.

و بعد تأكد أحمد حلمي من مشاعر منى زكي تجاهه قرر التقدم للزواج منها، وطلب مقابلة شقيقها لأن والدها كان خارج مصر، ورحب شقيقها بفكرة ارتباطهما ولكنه طلب منه انتظار عودة أبيه.





وانتظر حلمي بالفعل عودة والد منى زكي، وكان في ذلك الوقت شارك في بطولة فيلم «55 إسعاف» و«رحلة حب»، وبدأ في تحقيق الشهرة والعديد من الجماهير تعرفت عليه.



وبعد عودة والد منى زكي من الخارج التقى بـ حلمي، وطلب منه أن يعيش ابنته في نفس المستوى الاجتماعي، وأن يقدم لها شبكة بقيمة 30 أو 40 ألف جنيه، مع منحه مهلة سنة حتى يستطيع تكوين نفسه بالشكل المطلوب.

وعقب طلب والد منى، طلبت إحدى شركات الاتصالات من حلمي أن يقدم لها إعلانًا فطلب أجر 30 ألف جنيه، ووافقوا وقتها نظرًا لرغبتهم استغلال شهرته بعد مشاركته في فيلم «55 إسعاف»، وبعد أن تحصل على المبلغ قام بادخاره من أجل الشبكة، واستطاع بعدها إيفاء الشروط والزواج.

واجه أحمد حلمي صعوبة في إقناع والد منى زكي بالموافقة على زواجه من ابنته المدللة والمقربة إلى قلبه.

و وضع الأب حلمي في عدة اختبارات قبل أن يوافق بعد تردد على خطبتهما، وأخبره بأنه سوف يراقبه جيدًا حتى موعد الزفاف، ليتأكد من اعتنائه جيدًا بابنته.

و تزوج أحمد حلمي ومنى زكي في مايو 2002، ولديهما 3 أبناء، هم: "لي لي" المولودة في 2003، و"سليم" المولود في 2014، و"يونس" المولود في 2016.