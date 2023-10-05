شاهد... إطلالة مميزة لـ مي كساب بمهرجان العراق الدولي

القاهرة - محمد ابراهيم -

استطاعت الفنانة مي كساب ان تسحر قلوب الحاضرين أثناء تكريمها بمهرجان العراق الدولي نظرًا لتفوقها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض خلال شهر رمضان، وحقق المسلسل على نسب مشاهدات مرتفعة، والعديد من الجوائز من مختلف البلدان،



حيث شاركت "مي" جمهورها بصورة لها برزت أناقتها وجمالها الطاغي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" شكرا مهرجان العراق الدولي على التكريم العزيز والغالي جدا على قلبي".



وختمت كلامها: "شكرا صديقتي شذا حسون على حسن الاستقبال والتنظيم ".



وفورا من مشاركة التكريم نال على استحسان كبير من الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات دايما متميزة تستحقين الأفضل، مي كساب جميلة جدا وجذابة، الفستان رووعة، الف مليون مبروك، فيما علقت الفنانة شيماء سيف قائلة، مبروك يا قلبي انتي تستاهلي كل النجاح، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مي كساب الغنائية



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي كساب أغنية حضن أبويا، وهي من كلمات محمود عبد الله، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين، وتم طرح الاغنية على جميع المنصات.



ما هي كلمات أغنية حضن أبويا؟



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:بعد أبويا ما راح بعاني

واللي طبطب أو واساني

برضه كتّر خيره يُشكر

بس مهما الكل خدني

جوه حضنه أو سندني

جنب أبويا شيء لا يُذكر

كل حاجه عملها ليّا

مستحيل حيروح أثرها

مين يعوض قلب نبضُه

أو عيون فقدت بصرها

مين ف ضيقتي دعالي قده

ربنا معايا سترها

رحلتي ف الدنيا بعده

ربنا يهوّن سفرها

لما كان بيشوف همومي

يبقى أقرب من هدومي

و بدُعاه النور يقيدلي

حُضن أبويا كان أماني

ياما شال عني وحماني

والدُعا الطيب قاعدلي

آخر أعمال مي كساب الدرامية



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل " جعفر العمدة "، والذي حصل على العديد من الجوائز في الوطن العربي، وتصدر الترند فور نزوله.



أبطال مسلسل جعفر العمدة



والمسلسل من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان،وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى جوهر.