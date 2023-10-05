بعد تكريمه النجم منذر رياحنه يغزل الشعر لبغداد

القاهرة - محمد ابراهيم -

تزامنا مع العيد الوطني حرص النجم منذر رياحنه على توجيه كلمة لشعب بغداد، و ذلك بعد اعتلاءه خشبة المسرح في ساحة الاحتفالات في بغداد لتكريمه ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي و منحه درعا تكريميا صممه النحات العراقي الشهير أحمد البحراني ، حيث شارك "منذر" جمهوره بكلمات بسيطه جميل تميزت بالعمق من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بتعليقًا قال فيه:"تصبب العرق حين رأيتها... عروقي وعرقي لارضها نسل



حتى اني ارتويت من ماء تمرها... كلام ومدح وشعر لعراقتها

فغرت. شرقيا سامعا مستمتعا... بغزل من غزل لها

بغداد انت دواء القلب من عجز... بغداد انت هلال الاشهر الحرم

ياروح دجلة للارواح مالكة...تبكي عليكي عيون

قلما تنم

فقلت: من كتب هذا فقالوا المتنبي... وإنه شارع من شوارع شعراء في أرضها

واختتم حديثه:"شكرا على حجر الأساس لهذا المهرجان".

ومن جانبه، حرص منذر على تقديم واجب العزاء لكل اهالي ضحايا فاجعة حريق الحمدانية فور وصوله ارض العراق

آخر أعمال منذر رياحنة

ويذكر أن آخر أعمال منذر رياحنة مسلسل "جعفر العمدة" وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم: زينة، إيمان العاصي، هالة صدقي، مي كساب، منذر رياحنة، منه فضالي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.



تعرف على أحداث "جعفر العمدة"



ودارت أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، ويتزوج أربعة مرات، ويدخل في حيرة بسبب فقدان ابنه منذ الصغر.



آخر أعمال منذر رياحنة السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال منذر رياحنة فيلم العميل صفر، والفيلم من بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد،منذر رياحنة، فيدرا، فاطمة البنوي، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، وغيرهم، والعمل من فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، وإخراج كريم العدل.