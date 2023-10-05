نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يشعل الأجواء بـ "عملنا كل حاجة صح" بصحبة فريق العمل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

استطاع النجم بهاء سلطان أن يشعل الأجواء من داخل الاستديو برفقة فريق أغنية "عملنا كل حاجة صح"، حيث رفع الشاعر تامر حسين مستوى الحماس لجمهوره بمشاركته مقطع فيديو أثناء تسجيل الأغنية في الاستديو من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "عملنا كُل حاجة صح مع اللى غدروا بينا وياما لِعبوا بينا وقُلنا ما علينا

لكنِ خلاص ده كُله بح.. مِن الطيبة إتعافينا.. وفهِمنا مين معانا.. وعرفنا مين علينا".



تفاصيل أغنية "عملنا كل حاجة صح "

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، مِن إنتاج شركة روتانا.

وفورًا من مشاركة الفيديو انهالت تعليقات كثيرة من الجمهور ونجوم الوسط الفني، وكانت من أبرز التعليقات الاغنية هتكون تريند، ما دام عزيز وتامر وبهاء يبقي اكيد عظمة جاية في الطريق، الف مليون مبروك، بهاء سلطان الطرب كله، وغيرها من التعليقات.



تعرف على موعد حفل بهاء سلطان في الكويت



وعلى صعيد آخر، يستعد بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي في الكويت بمشاركة الفنان تامر عاشور، يقام يوم 13 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه بالإضافة لأغنية جديدة يقدمها لأول مرة خلال الحفل.



آخر أعمال بهاء سلطان

ويذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان "شكر خاص" وهي من كلمات خالد تاج الدين، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.

و أغنية "العمر كله" من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.



آخر أعمال تامر حسين

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر تامر حسين أغنية "اجمدى "للفنانة شذى، والاغنية من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع محمد قماح وهندسة صوت خالد رؤوف.



كلمات اغنية اجمدي

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:"لاء لاء لاء كدة لاء..لاء لاء قلبي دق.. دق دق عقلي.. طق طق يظهر في قلق.. لاء لاء لاء.. هو حُب ولا ايه!.. اجمدي واهدي في ايه!