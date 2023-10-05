نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايدي موسى تلتقي بأهل العريش بهذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة هايدي موسى عن أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام في العريش تخليدا لذكرى نصر حرب أكتوبر ١٩٧٣،حيث شاركت "هايدي" جمهورها بفيديو لها من داخل سياراتها الخاصة لترفع الروح المعنوية للجمهور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه:" أن شاء الله هكون معاكم هغنيلكم، ونحتفل سوا وهيكون ليلة جميلة من قلبي".



هايدي موسي تكشف عن موعد حفل العريش

وأضافت: "وحشتيني العريش، وأهلها الطيبين يوم الجمعة السادس من شهر أكتوبر".

وفورًا نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات مستنين الحفلة على نار، هايدي القمر هتنوري العريش، ان شاء الله هتكسري الحفلة، هايدي موسي الرقيقة المبدعة، هايدي الصوت الساحر، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال هايدي موسي

والجدير بالذكر آخر أعمال هايدي موسي أغنية “لا كده عاجبو” من كلمات وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين،والاغنية من إنتاج شركة أرابيكا.

وأغنية “متخيّل” وهي التجربة الأولى لهايدي باللهجة اللبنانية من كلمات أحمد عصام، وألحان باسم يحيى، وتوزيع خالد نبيل ومن اخراج فاتن برازي، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور.