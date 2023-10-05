نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مي فاروق ووائل جسار يحييان حفلًا غنائيًا بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفلتها الغنائية، ومن المقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر المقبل بدولة الكويت، بالتعاون مع النجم اللبناني وائل جسار، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور.

كيف روجت مي فاروق لحفلها في الكويت؟

وكانت مي فاروق، قد روجت للحفل على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتبت: "التقي بجمهور الكويت الغالي الخميس 2 نوفمبر 2023 على مسرح الأرينا بصحبة النجم الكبير وائل جسار، أسعد برؤيتكم".

ما هي تفاصيل أغنية ليه لـ مي فاروق؟

وكانت مي فاروق قد طرحت مؤخرًا أغنية “ليه”، وهي من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند"،ودارت فكرة التصوير في إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت عن معنى كلمات الأغنية.

من هم صناع أغنية أفتكرلك إيه؟

يشار أن آخر أعمال مي فاروق أغنية “أفتكرلك ايه” ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي كمان أمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.

وحققت أغنية افتكرلك إيه، نجاحاً كبيراً ونالت إشادات كبيرة من قبل الجمهور فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" إذ أن الأغنية تشهد التعاون الأول بين مي فاروق وعمرو مصطفى.