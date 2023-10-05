نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عز تستعد لموسمها الجديد من "كلام الناس" على "MBC مصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الإعلامية ياسمين عز لتقديم موسم جديد من برنامج "كلام الناس" والذي يتم عرضه على شاشة MBC، ويعرض يومياً من الخميس للأحد، وذلك بعد مشاركتها في منتدي دبي للإعلام للعام الثاني علي التوالي.

ما هي تفاصيل الموسم الجديد من برنامج "كلام الناس"؟

ويبدأ حالياً التحضير لحلقات جديدة خاصة ومميزة ومتنوعة خلال الموسم الجديد من البرنامج وتستقبل فيها نُخبه من الضيوف وتًقدم الكثير من الأفكار الجديدة والفقرات المتنوعة التي ترتبط بالمشاهدين.

وأكدت ياسمين عز إلي أن موسم برنامجها الجديد سيشهد الكثير من المفاجأت الإعلامية وسيتيح فرص كبيرة للتواصل والتفاعل مع المُشاهدين.

ما هي تفاصيل أزمة ياسمين عز ونيشان؟

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ ياسمين عز وهي تعتذر لنيشان الإعلامي اللبناني بسبب تأخرها عن الحضور في ملتقى الإعلام العربي الذي عقد مؤخرًا في منطقة جميرا في دبي، ولكنه تجاهلها ورفض.

وعلق نيشان على غياب ياسمين عز أثناء الفعاليات، قائلًا:"عرفنا أنها ما رح تجي أو مش حابة تجي، مش كثير مهم أعطي رأيي عن ياسمين لأنها:"أكيد عم تحضر صوتها الشتوي".

وأضاف:" عيب، طلبوا مني منتدى دبي للإعلام حتى أعمل هذه الندوة أنا إنسان كتير محترف بعمل شغلي على أكمل وجه، لكن الضيفة يلي عينوها لم تحضر ولم تعتذر.. كل التقدير لكل الناس يلي أجو".

وتابع:" على كل حال طرحت كل الأسئلة يلي بدي أطرحها بعتقد أجبت.. أنا شخص لي 28 سنة بالإعلام بعرف أجاوب وأسأل".

وأكد على أن الكلمة التي يتفوه بها الإعلامي لها تأثير كبير يغرز في نخاع المتلقي، مضيفًا: "أرفض تماما أن يحثك شخص من باب التفريح ويقول إنه أنا بعمل ترند ومشاهدات".