نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آُن هاثوي ضمن الحاضرين للعرض الخاص لفيلم She Came To Me في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كانت النجمة آنا هاثوي حاضرة ضمن الضيوف المتواجدين في العرض الخاص لفيلم She Came To Me، الذي أقيم في مسرح ميتروجراف بمدينة نيويورك. ونقلت ديلي ميل، لقطات من حضور آنا هاثوي للعرض الخاص، لتقدم الدعم لصديقتها نجمة الفيلم ماريسا تومي. الفيلم تدور أحداثه في إطار من الكوميديا الرومانسية، ويشارك في بطولته النجم الكبير بيتر دينكليج. عرض She Came To Me عودة للغناء و تستعيد النجمة آنا هاثوي، ذكرياتها مع الغناء من جديد، من خلال مشروع سينمائي مرتقب، ستقدم به أداء غنائي تشارك في بطولته ميكيلا كويل. وبحسب صحيفة ديلي ميل، هذا الفيلم الجديد، سيطرح بعنوان Mother Mary، وستشارك به آنا هاثوي في أداء غنائي على غرار أعمال سابقة شاركت بها. عودة بعد 11 عاماً وتقول الصحيفة البريطانية، أن عودة آنا هاثوي للغناء في هذا الفيلم الجديد، سيشهد عودتها لتقديم أداء غنائي في عمل سينمائي بعد مرور 11 عاماً على المرة الاخيرة التي تقوم بها بذلك. كانت آخر تجربة لآنا هاثوي في تقديم أداء غنائي في عمل سينمائي، من خلال مشاركتها في بطولة فيلم البؤساء الذي حصدت عنه جائزة الأوسكار.