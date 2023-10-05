أحمد فهمي :"سعيد بردود أفعال الجمهور على ألفريدو.. وربنا بيدي كل واحد على قد تعبه"

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد فهمي عن سعادته الكبيرة بردود أفعال الجمهور حول تجسيده لشخصية "فريد" في حكاية "ألفريدو"، حيث شارك جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".

منشور أحمد فهمي

وأرفق أحمد فهمي على الصورة تعليقاً قال فيه:" الحمد لله بجد مبسوط من قلبي بكل ردود أفعال الجمهور على مسلسل الفريدو مبسوط بكل كلمة بشوفها او بسمعها منكوا".

وأضاف :" عايز اشكركوا قوي ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه، الحمد لله الحمد لله، ويارب آخر حلقتين يعجبوكوا، وعشان تبقوا عارفين أنا بشوف، وبقرأ كل كلمة بتبعتوها".



وفور مشاركة المنشور، حصل أحمد فهمي على دعم الكثير من قبل الجمهور، وكانت أبرز التعليقات:"أحمد فهمي مثل بطريقة السهل الممتع، غوول التمثيل احمد فهمي، انت والهام شاهين عاملين عظمة، فهمي متعدد المواهب، الف مبروك، فيما علق أحمد الشامي على المنشور قائلاً:" الف مبروك يا حبي وتستاهل كل خير يا حبي، وغيرها من التعليقات.

من هم أبطال حكاية “الفريدو”؟

حكاية الفريدو، بطولة الفنانة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.



أحداث مسلسل الفريدو

وتدور أحداث المسلسل حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، وعلى الجانب الآخر تظهر سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهم.