نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردود فعل النقاد أفضل من المشاهدين بعد مشاهدة أولى حلقات LOKI في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت ردود فعل النقاد على الموسم الثاني المنتظر من مسلسل لوكي للنجم توم هدلستون، والذي يطرح ضمن عالم مارفل السينمائي.

وتقول ديلي ميل، أن المسلسل، يبدأ بث الحلقة الأولى من موسمه الجديد غدًا الخميس، وقد حصد استحسان النقاد، وردود فعل إيجابية بنسبة 92% عبر مؤشر Rotten Tomatoes.

وعلى العكس، كان رد فعل المشاهدين، أقل نسبياً عبر المؤشر نفسه، بأن بلغت ردود الفعل الإيجابية 82%.

ويعود مسلسل لوكي في موسمه الثاني بمشاركة النجم أوين ويلسون في دور البطولة، مع احتمالية وجود ظهور لرايان راينولدز.

LOKI 2

جديد عالم مارفل السينمائي

وكان قد ظهر النجم هاريسون فورد للمرة الاولى ضمن أبطال فيلم "كابتن أمريكا 4"، الذي يعود في بطولته سام ويلسون مجسدا لشخصية كابتن أمريكا الشهيرة من عالم مارفل السينمائي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، صورة نشرتها الصفحات الرسمية لاستديوهات مارفل، ظهر بها هاريسون فورد من موقع تصوير الفيلم، برفقة سام ويلسون.

تفاصيل عن الفيلم

والصورة التشويقية التي نشرت، كشفت أيضاً عن اختيار عنوان جديد للفيلم، حيث سيطرح بعنوان Captain America: Brave New World.

الفيلم سيضم في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين في مقدمتهم هاريسون فورد، وتيم بلاك نيلسون، وداني راميريز وليف تايلور التي تعود من جديد لعالم مارفل السينمائي.

وتستعيد النجمة ليف تايلور دورها من فيلم انكريدبل هالك، ضمن الأحداث المرتقبة لفيلم كابتن أمريكا 4.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإنه قد تم رصد ليف تايلور في موقع تصوير مشاهد فيلم كابتن أمريكا 4 في أحد المدن الأمريكية، حيث ستعود لتجسيد شخصية بيتي روس.