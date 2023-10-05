مشاركة ملتقى أهل مصر في اليوبيبل الذهبي لاحتفالات حرب أكتوبر بشمال سيناء

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت فتيات مشروع "أهل مصر يهمنا الانسان"، والمقام بالعريش، في اليوبيبل الذهبي لاحتفالات ذكرى نصر حب أكتوبر بمحافظه شمال سيناء، وذلك بحضور كل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، من دكتوره دينا هويدي المشرف التنفيذي لمشروع أهل مصر للمرأة والفتيات، وأمل عبدالله رئيس اقليم شمال سينا والقناة، وأحمد السيد المشرف العام لمشروع أهل مصر.



وضع إكليل الورد

وشاركت الفتيات المشاركات في مشروع "أهل مصر يهمنا الانسان"، في مراسم الاحتفال والذي جاء على رأسها وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان المحافظة، وذلك وهم مرتدين الزي الرسمي الذي يعبر عن هاويتهم وتراثهم.



نبذة عن مشروع "أهل مصر"

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية، كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.

الملتقى منصة حية لإتاحة فرصة التعلم والمعرفة

وكان قدم أكد عمرو البسيوني رئيس الهيئة، على أن الملتقى يأتي استمراراً للفعاليات المنفذة بشمال سيناء ضمن خطة التنمية الشاملة، برعاية ودعم د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وضمن برامج العدالة الثقافية المعنية بتنمية وتطوير مهارات الفتيات والسيدات المصريات من سكان المحافظات الحدودية وذلك في إطار خطط الدولة ومشاريعها التنموية وخاصة في سيناء.



وأضاف "البسيوني" أن الملتقى يقام بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، خاصة بعد عودة الأمن للمحافظة، مؤكداً أنه يعد بمثابة منصة حية لإتاحة فرصة التعلم والمعرفة وتبادل الأفكار والخبرات والتفاعل من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا المرأة.