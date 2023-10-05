نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Silent Night في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم جوييل كينامان، والذي يطرح بعنوان Silent Night، من إنتاج شركة "لايونز جيت".

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي الأول للفيلم، الذي تدور قصته حول أب يحاول تحقيق القصاص لنجله الذي قتل على يد أحد العصابات في موسم اعياد الكريسماس.

أعمال جديدة قادمة

وضمن الإعلانات الترويجية التي طرحت مؤخرًا لأعمال قادمة في هوليوود، إعلان فيلم سيشهد عودة النجمة الكبيرة جوليا روبرتس للسينما من جديد، عبر عمل سينما قادم ها سيكون من أعمال نتفليكس الدرمية المرتقبة.

الفيلم الجديد نقلت صحيفة ديلي ميل، إعلانه الترويجي، ويطرح بعنوان Leave the World Behind، ويضم بين ابطاله تشكيلة مميزة من النجوم.

تفاصيل عن الفيلم

وتجسد جوليا روبرتس في هذا الفيلم الجديد دور زوجة للنجم ايثن هانت، هم معا يعلمون بوقوع كارثة عالمية أثناء قضائهما لعطلة، هذه الكارثة في مستوى انتشار جائحة كورونا.

الفيلم ستدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، وسيتم عرضه عبر منصة نتفليكس خلال الأسابيع القليلة القادمة.