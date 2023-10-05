انت الان تتابع خبر مفاجآت رمضان المنتظرة: أحمد العوضي يكشف عن توقيعه على مسلسل (حق عرب)، والنقلد يتوقعون ان هذا الإنتاج الناري سيهز شاشات رمضان 2024! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن النجم أحمد العوضي خوضه الموسم الرمضاني المقبل 2024، بعد تعاقده رسميا على مسلسل "حق عرب"، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج سينرجي، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يذكر أن أحمد العوضي يقوم حاليا بتصوير دوره في فيلم "الاسكندراني" الذي تعاقد عليه مؤخرا، من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وقال عنه خلال ندوته باليوم السابع: "الفيلم يعد تجربة مختلفة بالنسبة لى، فهو عمل من تأليف مؤلف كبير مثل أسامة أنور عكاشة، ومخرج كبير مثل خالد يوسف، والأخير هو من رشحنى للدور، وحينما اطلعت على السيناريو وجدته يشبه الأمور والمواضيع الذى أحب أعملها، لذا كتبت على الفيس بوك إنه يليق بكل من يحب عوضى".

وأضاف العوضى: "الفيلم موضوعاته ثقيلة، بمعنى أن صراعاته حلوة والدراما التى تدور فيها أحداثه مشوقة، كما تمتاز أعمال أسامة أنور عكاشة بالحقيقية، فاسم البطل الذى أجسده بكر الإسكندراني، مكتوب من لحم ودم، والشخصيات كلها مكتوبة بعناية، وجهد الاستاذ خالد يوسف ظاهر جدا في السيناريو".