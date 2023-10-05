انت الان تتابع خبر اجمل مذيعة أردنية تصدم الجميع بموقف مخجل وجريء وهي على البث المباشر وتثير غضب الأردنيين! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تواجه قناة العربية الأردنية وضعًا محرجًا على الهواء مباشرة، حيث وقعت مذيعتها في موقف للغاية محرج دون أن تدرك أن البث قد بدأ.

في مقطع الفيديو الذي تم نشره، تظهر المذيعة الأردنية الجميلة وهي تتصفح هاتفها الجوال أثناء انتظار بدء البث، وانتشر المقطع بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، يمكن رؤية المذيعة وهي تنظر إلى هاتفها وتضحك في حين أن الكاميرا كانت تسجل البث المباشر، ولم تكن تدرك أنها على الهواء.

لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول الموقف المحرج وما تم بعده، ولكن الفيديو الذي تم تداوله يظهر اللحظة المحرجة بوضوح.

وقد أثار المقطع ردود فعل متنوعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت بين التعليقات الساخرة والاستغراب من تصرف المذيعة.

ربما يكون هذا الموقف تذكيرًا للمذيعين والمذيعات بأهمية الانتباه والتركيز أثناء البث المباشر، حتى لا يحدث مواقف محرجة مثل هذه. وقد يكون درسًا للمذيعة الأردنية الجميلة لتكون أكثر حذرًا في المستقبل.