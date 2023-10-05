محمد ثروت يشارك في حفل رابع ليالي الطرب والغناء بالفصحى في موسم الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد ثروت عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بوستر لحفلة جديدة بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية "رابع ليالي الطرب والغناء بالفصحى" والتي من المقرر إقامتها يوم ٢٠ أكتوبر الجاري بمسرح ابو بكر سالم، بمدينة الرياض بالمشاركة مع الفنانة مي فاروق والفنان وائل كفوري.

مشاركة المطرب محمد ثروت في موسم الرياض



وكتب الفنان محمد ثروت: "انتظروني يوم الجمعة ٢٠ أكتوبر في حفل مميز جدًا للطرب والغناء بالفصحى بموسم الرياض، في جو ملئ بالفن والموسيقى الأصيلة التي تعكس جمال وعراقة التراث العربي.

ومن المقرر أن يقدم الفنان محمد ثروت خلال الحفل أجمل أعماله الغنائية التي تتميز باللغة العربية الفصحى التي تعكس الطرب العربي الأصيل.

مشاركة محمد ثروت في حفلات جدة

يذكر أن شارك الفنان محمد ثروت في ختام حفلات جدة بعنوان ليلة من الزمن الجميل عاشها جمهور جدة، ضمن حفلات تقويم جدة على مسرح بنش مارك، وشاركه الحفل الفنانة عفاف راضي وميادة الحناوي.

ظهور الفنانة محمد ثروت في برنامج معكم منى الشاذلي

كما طل المطرب الكبير محمد ثروت على جمهوره وعشاقه بأداء رائع في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي" ضمن احتفالات مرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.

وقدم المطرب محمد ثروت، صاحب الصوت القوي والجميل مجموعة من الأغاني الوطنية منها "مصر يا أول نور في الدنيا" من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان جمال سلامة، والتي تفاعل معها المشاهدين.