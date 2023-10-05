وزير الثقافة تشهد احتفالية قصور الثقافة "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور" بمشاركة الفنان علي الحجار

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الاحتفالية الفنية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بعنوان "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، ضمن احتفالاتها باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، بمشاركة الفنان الكبير علي الحجار، وذلك وسط حشد جماهيري كبير بمسرح السامر بالعجوزة.

تهنئة وزيرة الثقافة في احتفالية نصر أكتوبر

ووجهت وزيرة الثقافة، التهنئة لأبناء الشعب المصري، بمناسبة الاحتفاء بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، مؤكدة أن هذا النصر العظيم سيظل شاهدًا على مدى اعتزاز المصريين بوطنهم، وتفانيهم في تقديم أرواحهم فداءً لتحرير أرضهم.

وقالت وزيرة الثقافة: "نسعى لاستثمار مفرداتنا الإبداعية المتنوعة، في الاحتفاء بهذا النصر العظيم، لتأصيل ما يحمله من قيم وطنية نفيسة، من شأنها تعزيز روح الولاء وتعميق الانتماء للوطن، لدى أبنائنا وأجيالنا المتعاقبة، وهي الرسالة السامية التي تقوم بها قوتنا الناعمة بإلقاء المزيد من الضوء صوب قراءة بناءة لتاريخنا المُفعم بكل معاني العزة والوطنية والكرامة، تدفعنا نحو الحفاظ على مقدراته، والمساهمة الجادة في تنميته، لبناء جمهوريتنا الجديدة المنشودة على أسس من الوعي والإدراك لتحدياتنا الراهنة".

مشاركة رئيس هيئة قصور الثقافة في احتفالية اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: "إن الحفل يأتي ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة لمشاركة الشعب المصري العظيم احتفالاته بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي تظل رمزًا للعزة والكرامة، مؤكدًا استمرار الاحتفالات التي تُقدمها الهيئة بمواقعها بجميع المحافظات، على مدار الشهر الحالي، بفعاليات فنية وثقافية متنوعة تتناول ذكرى العبور العظيم وسير أبطاله، وتأكيدًا على دور الثقافة والفنون في تعزيز الانتماء والوعي بقيمة الوطن وتضحيات أبنائه، كما تُلقي الضوء على إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات، وعبورها نحو المستقبل، مقدمًا الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، لدعمها المتواصل لفعاليات الهيئة".

علي الحجار يشارك في احتفالات أكتوبر

وقام بإحياء الحفل الفنان الكبير علي الحجار، الذي قدم باقة متنوعة من أشهر أغانيه الوطنية والمتنوعة، منها: اللي بنى مصر، من غير ما تتكلمي، ريشة، عارفة، لما الشتا يدق البيبان، وغيرها ومجموعة من الأغاني الوطنية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أوبريت جيش الشمس

واستهل الحفل بالسلام الوطني، أعقبه تقديم أوبريت غنائي استعراضي بعنوان "جيش الشمس"، من إخراج الفنان هشام عطوة، وتتجسد فكرته حول تأصيل مفهوم الوحدة الوطنية، بسرد قصص أبطال حرب أكتوبر المجيدة من مختلف أقاليم مصر، الأوبريت كلمات وألحان محمد مصطفى، غناء مصطفى النجدي، وليد حيدر، نهاد فتحي، أميرة أحمد. استعراضات مصطفى حجاج، ديكور محمد هاشم، ملابس وأزياء سماح نبيل، إضاءة عز حلمي، مادة فيلمية ومونتاچ إياد أبو عميرة، مخرج منفذ أحمد أبو عميرة، كما صاحب الأوبريت تقديم مجموعة من التابلوهات الفنية لعدد من فرق الفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي: "الشرقية، الإسماعيلية، سوهاج، أسوان".

إلى جانب تقديم مجموعة من المواد الفيلمية والصوتية التي تستعرض ذكريات يوم النصر وبطولات أبنائنا البواسل، وأُقيم الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة.

أبرز الحاضرين

حضر الحفل ويلمر فرنانديز سفير جمهورية فنزويلا بالقاهرة، وعدد كبير من قيادات هيئة قصور الثقافة، الفنان د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، د. إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، والعديد من الفنانين والإعلاميين ومديري العموم بالهيئة.