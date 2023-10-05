تفاصيل تعاقد روتانا مع نوال الكويتية.. وطرح ألبومها "الأرض" قريبا (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - وقعت شركة "روتانا ميوزك جروب" عقد انتاج وتوزيع وإدارة اعمال مع "قيثارة الخليج" المطربة نوال الكويتية، وتزامن مع هذا الاتفاق إطلاق ألبوم نوال الجديد بعنوان "الأرض" من إنتاج روتانا، وذلك في احتفالية كبرى عاشتها الرياض أمس.

تدشين ألبوم نوال "الارض"

جاء تدشين ألبوم نوال "الارض" مع "روتانا ميوزك جروب" في فندق "فيرمونت" الرياض في حفل راقي حضره نخبة من أهل الفن والإعلام وصناع الأغنية (شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين ومهندسو صوت) تعاونوا مع "القيثارة" في الألبوم، إضافة إلى مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا.

ما هي أبرز أغاني ألبوم "الأرض "؟

يتضمن ألبوم "الأرض" 15 أغنية،عناوينها: (زينة أيامي، سؤال واحد، إن حكوا، كل البشر، ياربنا، قلب ناسيني، على وين، المسباح، القصايد، على مهلك، يكفي، الهفوى، اطلع من خيالي، آسف، لا تغمض)، كتبها نخبة من الشعراء، هم: سعود بن عبدالله، واحد، سعود بن محمد العبدالله الفيصل، بدر بروسلي، خالد المريخي، العاني، حسين اليامي، أماني الرويلي، فهد المساعد، وارفه، خلف الخلف، محمود العبدالله ومشرف العتابي.

صناع ألبوم “ الأرض ”

وقام بتلحينها كوكبة من الملحنين وهم: سهم، ياسر بوعلي، مشعل العروج، ناصر الصالح، يزيد الخالد، جمانه جمال، عبدالله آل سهل، حامد هاشم وبديع مسعود. وقد تعاونت نوال في الألبوم مع الموزعين: مشاري اليتيم، إسماعيل تونش بلاك - محمد خان، د.عدنان عبدالله، قوقسل، خالد عز، زيد نديم، أسامة الهندي، بدر كرم، بشار سلطان وعمر الصباغ.

تفاصيل تعاقد نوال الكويتية مع روتانا ميوزك

من جانبه، رحّب الأستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا ميوزك جروب، عند توقيعه العقد مع نوال الكويتية، بعودة القيثارة إلى دارها، قائلا: انا سعيد جدا أن ألتقي مع أختي الفنانة الكبيرة نوال الكويتية والتي جمعتني بها مسيرة طويلة وعريقة حافلة بالنجاحات المشتركة لقرابة 30 عام تقريبا، كما ان العلاقة بيننا يغلفها الأخوّة والمودة ولا عجب فقد اشتغلنا سويا 11 ألبومًا والعديد من الأغاني المنفردة".

وكشف سالم:"عقدنا مع نوال يتضمن 3 ألبومات، وتولي روتانا ادارة اعمالها الفنية ثلاث سنوات، ونأمل إن شاء الله بإضافة نجاحات كثيرة قادمة لها ولنا".

بدورها، بادلت المطربة نوال الكويتية الحفاوة بالمثل، قائلة:"أشكر روتانا على المسيرة والتعاون الطويل واهتمامهم لإبراز نجاحاتي. واليوم وقعت عقدًا جديدًا مع روتانا التي هي بمثابة بيتي، وإن شاء الله نقدم نجاحات جديدة بجودة عالية.. وبموسيقى مختلفة متنوعة".



وأضافت نوال متذكرة الزمن الجميل: " سالم الهندي هو عرابي منذ زمن بعيد، وهو سندي". وتوجهت نوال ايضا بشكر كل من أشرف وعمل في ألبومها، وكل من حضر هذه المناسبة الجميلة.

فيديو وثائقي يحكي مسيرة "قيثارة الخليج"

تخلّل المناسبة عرض فيديو وثائقي يحكي مسيرة "قيثارة الخليج" مع روتانا، إضافة إلى إجابة أ.سالم ونوال على أسئلة الاعلاميين، والتقاط الصور التذكارية، وعشاء فاخر رافقته الأنغام الموسيقية الجميلة لآخر أعمال قيثارة الخليج.