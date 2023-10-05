14 أكتوبر.. قصواء الخلالي تعود لتقديم برنامجها "المساء مع قصواء" على "cbc "

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود الإعلامية قصواء الخلالي إلى تقديم برنامجها "المساء مع قصواء" على قناة "CBC" يوم 14 أكتوبر، وذلك بعد تطويره.

برنامج المساء مع قصواء

"المساء مع قصواء" هو أول برنامج ثقافي وسياسي ومجتمعي شامل، يهتم بالشأن الثقافي والوعي، وبناء الإنسان، حيث يذاع على قناة ‏"CBC".

نبذة عن الإعلامية قصواء الخلالي

جدير بالذكر أن الإعلامية قصواء الخلالي قدمت خلال مسيرتها الإعلامية العديد من برامج التوك شو الناجحة والمتميزة على القنوات المحلية والتليفزيون المصري، من بينها برنامج على اسم مصر، وبرنامج صباح الخير يا مصر، وصباح دريم، وفي المساء مع قصواء على قناة ten.

قصواء الخلالي تعلن عن عودة برنامجها بعد إجازة طويلة

يذكر أن الإعلامية قصواء الخلالي،قد أعلنت في الفترة الماضية عن عودة برنامجها "في المساء مع قصواء" على شاشة cbc خلال الفترة المقبلة وذلك بعد إجازة طويلة امتدت لشهرين تقريبًا لظروفٍ خاصة، حسب تعبيرها.

وكتبت قصواء الخلالي عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "أعود قريبًا بإذن الله؛ لتقديم برنامج في المساء مع قصواء على شاشة cbc العزيزة، كبرنامج توك شو مسائي، شامل ومتنوع؛ في مواعيده السابقة، وبمحتوى يتجدد خلاله الكثير من الإضافات والملفات والقضايا، تتكامل جميعها مع عموم المحتوى المقدم عبر برامج التوك شو المتنوعة للشركة، والتي نتنافس جميعًا خلالها بمهنية وموضوعية، لخدمة المشروع المصري الكبير في صناعة الوعي؛ والذي نعيشه حاليًا، ونحن نمر بذكرى أيامٍ فارقةٍ في تاريخ المصريين، ووعيهم، واستمرار حضارتهم العظيمة بحفظ الله القادر؛ الذي كفى مصر وأهلها شر المكائد، والأحقاد، وسواد القلوب، وخيانة الأمانات، وتدمير الأوطان، وألهمنا جميعًا؛ حسن الاختيار، وخير القرار، والحمد لله".